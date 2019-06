Transportistas rechazan retención para jubilación y anuncian movilizaciones

Diferentes asociaciones de transportistas anunciaron instalar el lunes próximo una vigilia en las estaciones de servicio del país como medida de rechazo al aporte de 0,64 bolivianos por cada carga de gasolina, 0,31 por diésel y 0,80 por Gas Natural Vehicular (GNV), montos destinados a la conformación del Fondo Complementario de Jubilación para el Transporte Público.

La creación del fondo está prevista en el Decreto 3.578 y, según el representante de la Unidad de Transporte Pesado integrado Boliviano (Utpib), Juan Yujra, la retención entrará en vigencia desde el lunes.

El dirigente anunció medidas de presión, como el bloqueo de carreteras en todo el país, porque la norma, según dijo, no fue consensuada con la totalidad de los transportistas. Explicó, además, que la norma no es clara y que la retención no se limitará a los transportistas, sino a la población en general.

Oscar Michel Flores, presidente del Transporte Pesado Nacional e Internacional del Oriente, aseguró que “no hay un sistema para identificar a quiénes se les va a subir la tarifa y a quiénes no”, de modo que el aporte lo deberá hacer toda la población.

El Decreto 3.578 establece que las estaciones de servicio que comercializan mencionados carburantes serán los agentes de retención.

NO HABRÁ AUMENTO A LOS COMBUSTIBLES

El parágrafo 3 del artículo 7 del Decreto Supremo 3.578 aclara: “El aporte del sector del Autotransporte Público (…) no constituye un incremento al precio” de la gasolina, diésel ni GNV.