Un mago indio intenta imitar un truco de Houdini pero desaparece en el río

El Puente de Huwrah, en Calcuta, donde se llevó a cabo el truco (EFE/Piyal Adhikary)

Chanchal Lahiri es un mago indio conocido como Mandrake que intentó recrear el famoso truco de Houdini en el que escapa del agua pese a estar atado por varias cadenas. Una grúa colocada en un barco lo dejó atado por los pies en el centro del río Hooghly, donde se suponía que tenía que desatarse y volver sano y salvo nadando hasta la orilla. Pero el mago desapareció sin dejar rastro.

Lahiri había elegido para su truco el Puente de Howrah, uno de los lugares más emblemáticos de Calcuta, en el este del país. Muchas personas se habían reunido tanto en el puente como en dos barcos para seguir en directo el truco. Sin embargo, cuando se suponía que el mago debía deshacerse de los seis candados que tenía colocados por todo su cuerpo, desapareció.

Creen que ha muerto

La policía ha peinado el río junto a un equipo de buzos para tratar de dar con su cuerpo, pero no han encontrado nada y se temen lo peor. Sin embargo, explican que no pueden dar al mago por fallecido hasta que no encuentren su cuerpo, por lo que seguirán buscándolo en las próximas horas.

Un fotógrafo local, Jayant Shaw, habló con el mago Lahiri antes de su truco y ha contado a la BBC su conversación: «Le pregunté por qué arriesgaba su vida por la magia. Él sonrió y me dijo: ‘Si lo hago bien, es mágico. Si me equivoco, se vuelve trágico‘». Shaw asegura que, además, el mago indio quería realizar ese truco para «reavivar el interés por la magia».

No era la primera vez que Mandrake se enfrentaba a un reto tan difícil: hace veinte años se introdujo en el mismo río, pero esta vez encerrado en una caja de cristal cerrada de la que tuvo que escapar. Esa vez lo consiguió, pero todos temen que, en esta ocasión, no haya podido lograrlo y que su cuerpo haya sido arrastrado por la corriente.

