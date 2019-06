Un militar venezolano fue torturado y asesinado por agentes de la Contrainteligencia chavista

«#SOSVENEZUELA. El DGCIM asesina a punta de torturas al Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Se le pedía ponerse en pie pero no podía moverse. El juez ordenó su traslado al hospital y falleció hoy a la 1 am», escribió Sujú a través de su cuenta de Twitter.