Urquizo es una ficha útil (no clave) para el MAS. Además crucificar en este momento a un m…

Urquizo es una ficha útil (no clave) para el MAS. Además crucificar en este momento a un militante importante del MAS como escarmiento no sería conveniente, la militancia es escasa y está dividida o decepcionada.

En estas elecciones no es la oposición la que lucha por sobrevivir. https://t.co/3j02MmQzgr





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por (a+b)² = a²+2ab+b²



Relacionado