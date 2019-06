Yolanda Andrade y Montserrat Oliver por fin «salieron del clóset» en televisión

«Siempre viviendo con el temor de que tenemos un gran defecto, que nuestros papás se van a avergonzar de nosotros, que les vamos a traer una gran tristeza, pero ¿saben qué? No hay mayor tristeza que no ser tú, y mientras no le hagas daño a nadie quien te quiere te va a amar y te va a respetar y te va a dejar ser», dijo orgullosa.