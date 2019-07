Activistas,-entre-el-21F-y-las-elecciones

Elecciones. Plataformas se dividen entre las independientes y las que aceptan formar alianzas con políticos para formar parte de las listas de candidatos.

Nacieron antes del memorable 21F, y aunque en ese entonces no eran muchas, el número fue creciendo con el respaldo y apoyo de la población que no necesariamente se plegó a los grupos ya conformados, sino que apostó por conformar sus propios equipos.

Así surgieron las denominadas plataformas ciudadanas del país, con el propósito de impulsar el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) oponiéndose a una cuarta reelección de Evo Morales en la presidencia del país.

Pero ahora parecen verse envueltas en un río de protestas, desacuerdos, propuestas, simpatías e invitaciones para formar parte de listas de candidatos a diputados o senadores que serán electos en los comicios generales de octubre próximo.

Protagonismo de las plataformas

Las plataformas ciudadanas lideraron la campaña por el no a la reelección de Evo Morales en el referéndum del 21 de febrero 2016, donde finalmente el rechazo se impuso a la insistencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además fueron el punta pie de centenas de protestas que se llevaron adelante desde el 2016 hasta la fecha, dentro y fuera del país. Muestra de ello, fueron las multitudinarias marchas que encabezaron en los nueve departamentos.

Llevaron adelante una serie de acciones en los estrados internacionales, denunciando que en Bolivia se estaría vulnerando la Carta magna, interpretando de una manera diferente el Pacto San José Costa Rica.

Sin embargo, ahora son vistos como el movimiento ciudadano que se ha debilitado y que empieza a tomar una posición política rumbo a las elecciones presidenciales.

Inclusión con partidos políticos

Los activistas en los últimos meses, han recibido invitaciones a formar parte de alianzas políticas de cara a los comicios generales.

Es así que en La Paz, se vio por primera vez la inclusión de algunos activistas con partidos políticos.

El candidato presidenciable del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa selló alianza con al menos 50 plataformas ciudadanas conformando después con la organización política Sol.Bo de Luís Revilla, la denominada Alianza Comunidad Ciudadana, con la que se encuentran en carrera electoral.

Beto Astorga, que lidera la plataforma Otra Izquierda es Posible (OIP), es uno de las personas que concretó alianza con Mesa y que figura entre los posibles candidatos para octubre.

Seguido de ésto se registraron los acuerdos que sellaron algunos grupos de activistas cruceños con la alianza política opositor de Oscar Ortiz como candidato. En éste bloque suenan los nombres del exconcejal cruceño Manuel Saavedra y del representante universitario Yerko Añez, ambos de la plataforma Bolivia Dice No, para ser parte de las listas de candidatos a diputados.

Un panorama igual sucede con el binomio candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado, que concretaron alianzas con activistas cruceños: Adolfo Apodaca del Movimiento Cristiano Evangélico y Cristian Tejada de Generación 21.

Acuerdo y defensa del 21F

Sobre este polémico punto, la activista que forma parte de la plataforma Kuña Mbarete, Ana Sofía Uresti, indicó que en el último Congreso Nacional que llevaron adelante las plataformas ciudadanas en Santa Cruz, se acordó en la comisión política un ‘Pacto de unidad’, que consiste en la libertad de los activistas y plataformas para participar en las elecciones como candidatos sin tener que dejar de lado la convicción de lucha y defensa del 21F. «Eso no significa que no vayamos a tener una alianza política con un partido específico, porque seguramente otros activistas si lo van a realizar. Hay muchas plataformas que continúan considerando que las plataformas deberían mantenerse al margen de los partidos políticos para ser fiscalizadores, pero eso es de libre interpretación porque cada uno ha adoptado una postura. Hay quienes piensan que debemos unirnos, para poder luchar y trabajar por hacer respetar la democracia y las normas del país más adelante, mientras que otros apuestan por ser fiscalizadores», explicó a tiempo de señalar que de forma particular dio a conocer que no aceptará ser candidata a ningún espacio político para las elecciones generales próximas. «Yo particularmente no lo haré, porque hay dos personas que no pueden participar del juego y si ellos insisten en su permanencia yo no voy a participar, porque yo lucho para que las normas del juego se cumplan y esa acción no convierte el juego en algo limpio. Sin embargo, sé que hay amigos, que han tomado el rumbo de sí participar y estoy segura que tienen sus objetivos claros, porque son personas altamente calificadas y que si llegan al parlamento sin duda nos van a representar bien», añadió la activista.

Fortalecimiento y respeto entre activistas

Para Wilma Balcazar de la plataforma Todos Podemos Ser Presidente, no existe un debilitamiento del movimiento de las Plataformas ciudadanas defensores del 21F, más al contrario considera que en los últimos tiempos se denota la unidad entre los activistas de todos el país con el mismo fin de defensa del voto.

Para la activista, las reuniones que ha impulsado el Comité Pro Santa Cruz en conjunto y coordinación con las plataformas ha servido de mucho para poder expresar opiniones y coordinar acciones en defensa de la democracia en conjunto.

Aunque reconoció que existe muchos activistas que han decidido tomar una posición política frene a las inminentes elecciones generales de octubre próximo, su plataforma como tal ha decidido mantener su posición de fiscalizadora y defensora de la Constitución. «Nuestra posición ahora no está en el punto político partidario, nosotros estamos fortaleciendo nuestro grupo para sentar mayor presencia a nivel departamental enfocado en la defensa del 21F. Respetamos mucho las posiciones de otros activistas y eso no implica una división del movimiento mientras mantengan su posición e ideología defensora y respetuosa de las normas», dijo.

Frente de las movilizaciones y la defensa

El líder de la plataforma SOS.Bolivia, Eduardo Gutiérrez, se refirió al tema negando que exista una división del movimiento o que la lucha que se lleva adelante en defensa de la democracia se haya debilitado.

Considera que existen dos caminos mediante se puede llevar adelante la lucha por la defensa del 21F: el civismo puro que no milita en ningún partido político y el civismo que desde su posición política lucha por el mismo ideal.

Reconoció que hasta ahora las denominadas plataformas independientes han recibido invitaciones por parte de los políticos para formar parte de las listas de candidatos rumbo a octubre, pero que hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo ni se ha dado a conocer una posición fija. «Estamos luchando por el color del pueblo no por un color político y debemos reconocer que los partidos políticos forman parte de lo que es la democracia. A nosotros nos están ofreciendo participar, pero aún estamos en análisis», dijo a tiempo de asegurar que ellos mantienen firme la defensa del voto del 21F desde el lugar en que estén. «En su momento la lucha siempre fue por el 21F, ahora es otro momento y estamos luchando por la inhabilitación del binomio del MAS ya sea hacerlo por el civismo independiente o por la opción electoral, que al final sólo tiene un fin común que es la defensa del país», añadió.

Lucha del 21F por igual

Desde La Paz, el activista Beto Astorga de Otra Izquierda es Posible (OIP), destacó el trabajo que desarrollaron las plataformas a lo largo de éste tiempo, descartando que exista divisiones en el movimiento.

Pese a ser actual aliado de Carlos Mesa para las elecciones presidenciales, Astorga deja en claro que la defensa del 21F no se ha dado por finalizado. «Nosotros no hemos dejado de lado la defensa del voto seguimos firmes, tal vez las actividades ya no han sido periódicas como lo eran antes, pero nuestro ideal es el mismo, cada quien es libre de hacer lo que crean conveniente, porque cada plataforma se ha creado con sus pensamientos y lo que nos ha unido es el 21F», remarcó.

Ven intereses personales

Sin embargo, desde el MAS, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirma que el movimiento del 21F ya no es el mismo y que las plataformas ciudadanas perdieron fuerza desde el momento en que se empezaron a cocinar las candidaturas a diputados y senadores.

Con la misma versión coincidió el diputado Edgar Montaño, quien también pertenece a las filas del oficialismo, exhortando a los activistas restantes en dar a conocer su candidatura y para qué partidos políticos formaran las listas. «Ya las elecciones están encaminadas ahora toca dar a conocer las propuestas que tienen para la población», dijo.

Cuatro congresos de activistas

El movimiento de las Plataformas ciudadanas del país llevaron adelante Cuatro Congresos a nivel nacional para coordinar acciones y medidas en torno a la defensa del voto del 21F y en rechazo a la reelección del binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera.

* 30 de junio 2018, en Cochabamba,.

Fue el primer encuentro de jóvenes activistas, donde determinaron declarar ‘dictador’ al presidente Evo Morales y la celebración del 21F en fecha 21 de cada mes.

* 1 de septiembre 2018, Chuquisaca.

Los activistas vuelven a reunirse y se declaran en emergencia y anunciando una resistencia a la reelección de Evo Morales con movilizaciones permanentes en el país incluyendo paro cívicos.

* 9 de febrero 2019, Chuquisaca.

Aprovechan presencia de la CIDH y determinan la resistencia ciudadana hasta el paro nacional y exigir la renuncia de los vocales del TSE.

* 29 de junio 2019, Santa Cruz.

Determinan un ‘Pacto unidad por la democracia’ y apoyar las medidas de que convoquen los cívicos por el 21F.

Protagonismo de activistas

Febrero 2016

Referéndum por reelección. Surge las plataformas para impulsar el voto en contra de la reelección de Evo Morales. El no arrasa en las urnas en la jornada electoral.

Enero 2018

Paro Cívico Departamental. Santa Cruz suspende actividades con bloqueos de calles y carreteras como rechazo a la repostulación de Evo Morales el 12 de enero.

Febrero 2018

Paro Cívico Nacional. Los nueve departamentos acuerdan un paro cívico con movilización de los activistas que defienden el voto del 21F del 2016, para el 21 de febrero.

Abril 2018

Caravana a Perú. El 9 de abril, activistas llevan pedido del 21F hasta Perú donde se desarrollaba la Cumbre de las Américas, con presencia de varios países.

Diciembre 2018

Caravana a La Paz. El 1 de diciembre partieron desde Konani una masiva marcha de activistas para exigir al TSE la inhabilitación del binomio del MAS.

Diciembre 2018

Paro Cívico Nacional. Dos marchas de activistas arriba a La Paz y realizan protestas en el TSE con crucifixión contra los vocales, la jornada del 6 de diciembre.

Diciembre 2018

Tensión en el TED. Masiva marcha de activistas y universitarios culminó el 11 de diciembre con disturbios en el Tribunal Electoral como rechazo a su trabajo.

Fuente: El Día