Always Ready terminó goleando a un Oriente que se desinfló en El Alto

Galindo (67′), Ovejero (87′) y Puña (89′) dieron la victoria al cuadro millonario ante el equipo refinero (3-0), en el estadio Municipal de El Alto, por la tercera fecha del Clausura. Quiñónez se descompensó

Oriente no aguantó y terminó rendido ante Always Ready en El Alto, donde el equipo de Julio César Baldivieso goleó por 3-0 y logró su segunda victoria consecutiva en el torneo Clausura. Para los refineros fue otro revés que en dos presentaciones no sumaron y están en el fondo. El susto lo dio el arquero Rómel Quiñónez que se descompensó y tuvo que salir por precaución, para tranquilidad no pasó a mayores.

Más allá de aguantar durante el primer tiempo, que terminó empatado sin goles, los albiverdes se rindieron y otra vez los errores individuales no permitieron sumar puntos en la altura, igual que contra Bolívar en la primera fecha, en la que cayó por 3-2.

En la segunda parte, Samuel Galindo anotó el primer tanto de Always. El volante ganó a toda la defensa y al arquero albiverde José Peñarrieta dentro del área chica y tras el centro de Cristhian Árabe anotó con un cabezazo. Fue a los 67 minutos.

Oriente trató de reaccionar, pero no tuvo recursos ni estado físico como para lastimar al millonario.

En la recta final, Always liquidó el duelo. A los 87’, Árabe, el mejor del partido, desbordó por la banda izquierda y tras llegar al área cedió un pase a Ovejero, que sacó un derechazo colocado para vencer a Peñarrieta.

El tercero llegó dos minutos después. Otra vez Árabe fue clave, el extremo presionó y le quitó el balón a Suelinton Nogueira casi en mitad de cancha, desde donde arremetió en velocidad y tras ingresar al área sacó un disparo cruzado que Peñarrieta despejó corto y el balón le quedó a Peña que definió con arco a disposición.

No hubo tiempo para más. Always se convierte en protagonista y los albiverdes comenzaron peor que en el torneo Apertura.

