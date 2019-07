Ayo, en el centro de la polémica a 13 días de su designación como vocero de CC

El director del programa No Mentiras informó anoche que el cientista político ya no es más vocero del partido que postula a Carlos Mesa a la Presidencia. La versión no fue confirmada ni rechazada por el frente de oposición.

Diego Ayo en una fotografía del archivo de La Razón

Las declaraciones de Diego Ayo en las que habló sobre los recursos de la campaña electoral de Comunidad Ciudadana (CC) marcaron la agenda política este lunes. Políticos del oficialismo y de la oposición se declararon sorprendidos por la cifra que mencionó ($us 10 millones) y en la noche el programa No Mentirás informó que dejó de ser el vocero de este frente, cargo que asumió el 20 de junio.

La información fue difundida con base en un tuit que publicó el director de No Mentirás, José Pomacusi , en el que informa que “Diego Ayo no va más. @diegoayosaucedo ya no es más vocero de la candidatura de @carlosdmesag ” (Sic).

Aunque el texto fue publicado poco después de las 22.00 y enlazado a las cuentas oficiales de Ayo y del candidato a la Presidencia por CC, Carlos Mesa, ninguno de ellos reaccionó a esta información; mientras, el tema comenzó a propagarse de inmediato en las redes sociales.

La Razón Digital intentó confirmar la noticia, pero hasta la medianoche no logró contactarse con Ayo ni con el jefe de campaña de CC, Ricardo Paz. Un miembro del equipo de comunicación de este partido se limitó a señalar que ese asunto no era oficial.

Poco antes de que Pomacusi difunda la noticia sobre el alejamiento del vocero de CC, Mesa se refirió a las declaraciones que hizo y aseguró que en ningún momento afirmó que este frente gastaría $us 10 millones en su campaña electoral, tal como asegura el oficialismo.

“Si ustedes leen la nota periodística de nuestro vocero, no dijo en ningún momento que el presupuesto fuera de $us 10 millones. Dijo: pongo como ejemplo, frente a la cantidad que utiliza el Gobierno, una cifra hipotética; cualquiera que fuera, utilizó una cifra de ejemplificación”.

Ayo, al referirse al presupuesto de la campaña electoral en una entrevista publicada el fin de semana, mencionó que “solamente (el ministro de Comunicación) Manuel Canelas maneja más de $us 150 millones y nosotros no llegamos ni a $us 10 millones juntando todos los aportes de la ciudadanía civil”.

Consultado sobre el origen de esos recursos, complementó que provienen de “ciudadanos, ferias, kermeses, personas particulares que han dado plata y que vienen dando”.

El candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, dijo que sorprende el argumento para justificar una cifra como la que hizo referencia Ayo.

«Es algo sorprendente para mí. Nosotros también hacemos quermeses, quizás no tenemos la misma suerte de recaudar 10 millones, nosotros apenas recaudamos 2.000, 3.000 bolivianos, pero 10 millones es algo increíble, hasta para no creer», afirmó.

La diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Valeria Silva demandó que CC explique al país el origen de esos recursos, más allá del alejamiento de Ayo.

“Declaraciones de Ayo, de @ComunidadCiuda vocero de Mesa son coherentes con su ideología, para ellos lo importante es el dinero, dinero p ser candidato, dinero p dejar a Samuel por quien más paga. Rifas y kermes no se las cree nadie, trajeron la plata del último viajecito a EEUU?”, opinó su colega y correligionaria Susana Rivero en la misma red social. (02/07/2019)

Fuente: la-razon.com