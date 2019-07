¿Blooming repetirá su onceno frente al Toro?

Enfrentará esta noche (20:30) a Sport Boys, que quiere reivindicarse de su amargo debut. Todo apunta a que Sánchez solo presentará una variante en la última línea. Se jugará en el estadio Tahuichi Aguilera

Carlos Jordán Paz

Blooming vuelve a la competencia luego del malogrado pasado fin de semana, en el que solo se jugaron dos de los siete partidos programados por la segunda fecha del torneo Clausura.

La academia jugará su segundo partido. Tras el triunfo ante el Tigre por 1-0 en la primera fecha, el equipo que dirige Erwin Sánchez ahora apunta a sumar tres nuevas unidades. Lo hará, en el Tahuichi ante Sport Boys, representativo norteño que no tuvo un buen debut, pues cayó en casa ante Always Ready por 1-2 el pasado 15 de julio.

Los celestes aún no podrán contar con los brasileños Rafinha y Rafael Barros, que se recuperan de sendas lesiones.

Esto implica que el estratega de la academia contará nuevamente con Joselito Vaca en el medio campo, como una de las variantes, y lo propio ocurrirá con el argentino Alexis Blanco, que en el debut fue autor del triunfo ante los atigrados.

La novedad en el once que puede presentar Sánchez esta noche es la del defensor argentino Agustín Sandona, refuerzo que ya está habilitado y que reemplaza en el plantel a su compatriota Rodrigo Erramuspe, que dejó el equipo.

En la zaga será la única cara nueva. Se mantiene en el arco Rubén Cordano; Robert Cueto, José María Carrasco y Roberto Fernández completarán la defensa. En la mitad de la cancha estarán el uruguayo Christian Latorre, Junior Sánchez, Paúl Arano y el capitán del equipo, Joselito Vaca. En ofensiva, junto a Blanco podrá estar Gabriel Ríos o el juvenil César Menacho.

El Toro, con Duk y Quintana

La caída contra Always Ready dolió en el campamento del Toro warneño. Por eso, los dirigidos por Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo buscarán reivindicarse de esa derrota.

El DT puede hacer debutar hoy en la ofensiva a Yasmani Duk y al argentino Alejandro Quintana. Otro posible debut es el del lateral Óscar Baldomar.

En la zaga habrá una dupla joven: Wilfredo Soleto y Wálter Antelo. Los conductores del medio campo seguirán siendo Daniel Saravia y Santos Navarro.

