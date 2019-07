Bolsonaro sopesa nombrar a uno de sus hijos embajador en Washington

«Es amigo de los hijos de Trump, habla inglés y español. Podría ser una persona adecuada y hacerlo muy bien», desliza el presidente

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), sopesa nombrar a su hijo Eduardo, diputado federal por São Paulo, como embajador en Estados Unidos. “Sí, está en mi radar. Es una posibilidad”, afirmó este jueves en Brasilia. Eduardo Bolsonaro es licenciado en Derecho y registrador de la Policía Federal, y a pesar de ocupar la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara no tiene considerable experiencia en relaciones internacionales ni para ocupar un puesto diplomático clave tradicionalmente reservado a miembros de la élite del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el hijo del mandatario fue uno de los impulsores el nombramiento del canciller Ernesto Araújo y articuló el viaje presidencial a Washington en marzo pasado. «Es amigo de los hijos de Donald Trump, habla inglés y español, y tiene una vivencia muy grande del mundo. Podría ser una persona adecuada y hacerlo muy bien», destacó el presidente.

«Si el presidente lo afirmó, entonces así es», respondió de inmediato Eduardo Bolsonaro en los pasillos de la Cámara. «Voy a intentar cumplir la misión de la mejor manera». Momentos después, en rueda de prensa, matizó las declaraciones de su padre y afirmó que aún necesita conversar con él y con Araújo. Bolsonaro hijo aseguró que no quiere decidir algo sin el respaldo del ministro, aunque reafirmó sus credenciales para el puesto: «Hablo inglés y español y soy el diputado más votado de la historia del país». También deslizó que, por ser muy cercano al jefe de Estado, sería bien visto por la Casa Blanca.

Cuando el presidente se reunió con Trump en el Despacho Oval, su hijo Eduardo fue el único miembro de la delegación brasileña presente, algo que enfadó a Araújo. El diputado federal ha llegado a ser más influyente que el propio ministro, muy cercano a Olavo de Carvalho, referente ideológico de la extrema derecha brasileña que ha aupado a Bolsonaro a la presidencia del país más poblado de América Latina.

El Senado tendría que respaldar el nombramiento del hijo del presidente, que cumple por poco el requisito de edad: el mínimo para ser embajador es 35 años, recién cumplidos por Eduardo este mismo miércoles. El lazo familiar de primer grado podría ser considerado nepotismo y cuestionado en el Supremo Tribunal Federal, pero el diputado —admite que tendrá que renunciar a su escaño— no cree que eso ocurra.

La embajada en Washington es considerada estratégica por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha llevado a cabo un acercamiento a la principal potencia del planeta en tiempos de Donald Trump. El diplomático bolsonarista Nestor Forster era visto como el favorito para sustituir el diplomático Sérgio Amaral, destituido en abril por Araújo. Desde principios de año se especula con quién ocupará el puesto, pero el presidente asegura haberlo decido ya este jueves. «De mi parte, yo me decidí. Pero no es no es una decisión fácil para él, que tendrá que dejar su mandato [en la Cámara de Diputados]», afirmó. «A pesar de ser mi hijo, es él que tiene que decidir».