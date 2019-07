Cafu afirma «no tener dudas» de que Brasil ganará la Copa América

SAO PAULO |

El excapitán de la selección brasileña Cafu, que fue campeón del mundo en 1994 y 2002, dijo hoy que no tiene dudas de que Brasil va a ganar la Copa América, aunque cree que no será nada fácil.

«Ganaremos de Argentina, no va a ser fácil, pero ganaremos. También seremos campeones, no tengo dudas. Brasil está bien dentro de la cancha, ya no depende exclusivamente de Neymar, todos quieren escribir su historia en el equipo», afirmó Cafu a la prensa.

En ese sentido, dijo que, ahora que es obligatorio ganar, la selección nacional debe presentar su mejor fútbol para vencer el torneo en casa.

«Jugamos mal cuando podíamos hacerlo. Ahora que si pierdes estás eliminado, estoy seguro de que Brasil va a mostrar todo el fútbol que puede», sostuvo el embajador del Mundial de Qatar 2022 en el marco de su participación en un evento organizado por una compañía de electrónicos en Sao Paulo.

Sin embargo, Cafu no demostró estar seguro de quién será el adversario de Brasil si alcanzar la final, cuando se enfrentaría en Río de Janeiro al ganador del duelo del próximo miércoles entre Chile y Perú.

«Entre Chile y Perú todo puede pasar, son dos equipos que nadie elegía como finalistas, que nadie imaginaba que pudieran llegar a donde llegaron. Perú, por ejemplo, después de que perdió por 5-0 ante Brasil, muchos consideraron que ya estaba fuera de la disputa, pero eliminó a Uruguay jugando sin miedo. Son equipos que buscan el gol. No hay favorito», subrayó.

Aunque casi ya considera que la Canarinha estará en la final, el exlateral de Brasil alertó sobre un factor de peligro en el equipo argentino: Lionel Messi.

«Parar a Messi, el mejor jugador de la actualidad, es muy difícil, principalmente si está en un buen día, un día de Messi. Creo que él querrá mucho que este (martes) sea su día, ya que aún no ganó ningún título con Argentina. Si le dejamos jugar, puede que haga la diferencia», explicó.

Por otro lado, el ídolo brasileño añadió que la continuidad de Tite como entrenador de la selección no depende del título de la Copa América, ya que su plan de trabajo lleva años y debe seguir progresando hasta el Mundial de 2022.

Sobre la pasión de los brasileños por el equipo nacional, Cafu afirmó que «todo depende de los títulos, de los resultados».

«Cuando todo es positivo, los hinchas actúan dentro de la cancha, pero cuando hacen falta los títulos, todo cambia. Somos una gran selección, lo que necesitamos es volver al camino de las conquistas», concluyó.