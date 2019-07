Campos: «A los capitanes los invito a que de una vez nos levantemos y nos hagamos escuchar»

El volante atigrado afirmó que al aumentar de cuatro a seis los extranjeros en cancha en la División Profesional la principal perjudicada será la selección nacional. “Hay que recurrir hasta FIFA”, dijo

Fue el primero de los jugadores nacionales en hacer conocer su molestia a través de la prensa ante la posibilidad de que en un próximo congreso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se apruebe el aumento de cuatro a seis los extranjeros permitidos en cancha en la División Profesional. Por ese tema, no se guardó nada y dijo que si es necesario había que hacer conocer la protesta ante la FIFA. El volante ofensivo Jhasmani Campos, actual jugador de The Strongest y que sabe de ponerse la casaca de la Verde, aclaró que su reacción es porque considera que la principal perjudicada con este cambio será la selección boliviana. Además, señaló que el fútbol nacional está así por el aplazo de los dirigentes durante varios años consecutivos.

Diste el grito al cielo por la posible inclusión de seis extranjeros como máximo en cancha, ¿por qué la molestia?

Por qué no se da una explicación coherente para tomar esa decisión que lógicamente va a frenar a esos pocos chicos que quieren mostrarse, truncando su sueño. De seguro varios clubes apostarán a traer jugadores de afuera del país y ello deja sin opciones a los pocos nacionales que están apareciendo.

¿Qué tan perjudicial crees que puede ser esta modificación?

La más perjudicada será la selección nacional porque si se da esto sumarán seis extranjeros en cancha, más los naturalizados y el sub 20. Entonces habrá poco espacio para los nacionales y la Verde no podrá nutrirse.

¿Un funcionario de la federación (Héctor Montes) dijo que el jugador boliviano no se entrena bien, ¿qué opinas de ello?

Le hago una invitación a él, porque lo conozco, que se apersone al entrenamiento de The Strongest, y no solo asista al camarín cuando se gane los partidos, sino que vaya en el día a día. De esa manera sabrá lo que hacemos, como se trabaja y de las pretemporadas duras que se realizan. Entonces el dirigente habla sin pensar las cosas. Ellos son los que mandan en el fútbol y obviamente tienen derecho a hablar, pero deberían acercarse a los clubes para estar más cerca del jugador y ver lo que uno hace.

¿Cuándo ustedes salen a jugar en otro país, que tipo de condiciones se les exige cumplir durante el contrato?

Es muy difícil salir al exterior, incluso a las ligas que son menos competitivas, como el caso mío que he jugado en las asiáticas. Eso sí para irme allá he tenido que integrar la selección boliviana o marcar un gol importante internacionalmente, porque si no es difícil que vengan a Bolivia y te observen.

¿Qué exigencias crees que debería haber para jugar en la División Profesional?

Esa es también mi molestia, porque si nos ponemos a pensar vienen jugadores que ni siquiera han pisado primera división, no todos, pero la gran mayoría proviene de segunda o tercera, y se los trae como si fueran refuerzos de verdad. Entonces esa chance no se la dan a un nacional y eso molesta porque no se trata igual al jugador boliviano. Lo que se debería hacer es traer extranjeros de jerarquía.

¿En tu carrera te has topado con foráneos extranjeros que no tienen nivel y sorprenden siendo titulares en la División Profesional?

Sí y muchos. Uno se da cuenta cuando los enfrentas. Son raras las excepciones en la que se puede decir que sí aportan siendo líderes en sus equipos y que vienen de tener un recorrido importante. Terminan trayendo jugadores que no rinden y que luego para rescindir les pagan mucha plata, que tranquilamente podría servir para invertir en las menores.

¿Viviste algunas experiencias desagradables por ser boliviano?

Sí, recuerdo cuando debuté en Oriente Petrolero. A los 18 años jugaba más partidos que algunos extranjeros que estaban en el plantel, pero a la hora de pedir un aumento de salario me negaban porque claro debían destinar ese dinero para los que llegaban de afuera.

¿Duele esas diferencias?

Sí, por las declaraciones que he escuchado del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, que afirma que el jugador nacional es caro y no tiene competencia para mejorar. Y no es así porque uno a los 18 años quiere comerse la cancha, y en ocasiones le va bien y hace goles, pero sigue ganando una miseria de sueldo.

¿También se da que el futbolista nacional con dos o tres partidos malos lo borran y eso no ocurre con los extranjeros?

Ese es el pensamiento que hay en el fútbol nacional. Lastimosamente son pocos los entrenadores que dan la chance de ingresar a los jóvenes para que agarren confianza y se afirmen. El ejemplo claro, y que es un caso raro en Bolivia, es lo que está haciendo el técnico Erwin Sánchez, en Blooming, subiendo juveniles y luego darle chance en el primer equipo. Incluso hay algunos que ya han tenido su oportunidad en la Copa América de Brasil con la selección boliviana.

¿Por qué se han encarecido los jugadores locales?

Los clubes no forman y eso termina perjudicándolos a ellos mismos, que paran pensando solo en ir a buscar jugadores de afuera, que es lo fácil. Deberían pensar en chicos de entre 15 a 16 años, que pueden nutrir al primer equipo y más adelante alimentar a la selección. Pero para ellos poner un comedor y una cancha buena es un gasto, y eso hay que verlo como una inversión. La mayoría de los clubes debería copiar lo que hace la Academia Tahuichi, que por ahí ya no saca tantos jugadores como antes, pero sigue siendo la única que forma futbolistas de calidad y con roce.

¿Tus compañeros que dicen del tema?

La gran mayoría está en total desacuerdo porque consideran que el equipo de todos será el más perjudicado. Incluso hemos hablado directamente con David Paniagua (secretario general de Fabol) para que interceda. Los capitanes de los equipos deberían manifestarse para que esto no siga su curso.

¿Y si se aprueba el cambio de la norma, que harán?

Es preocupante. Personalmente tengo un niño de 8 años que ama el fútbol, a su selección y que sueña con vestir la Verde, y así está difícil. Si se aprueba la modificación, los jugadores debemos unirnos con Fabol e ir a pararnos al frente de la Federación. Si es así hay que hacerlo, e incluso no entrenarse. Parece duro, pero hay que hacerlo. Solo así tendrán la oportunidad de mostrarse chicos como Ramiro Vaca o Henry Vaca.

¿Crees que estuvo bien que Salinas los ponga al frente a los jugadores por el tema premios (afirmó que más piensan en la billetera que en identificarse con la selección)?

Estuvo mal en dar a conocer el pedido ($us 40.000 por la Copa), pero también hay que explicar que a la federación le entra por esta copa $us 4.000.000, de los cuales una parte es para los jugadores, y del resto no se da ninguna explicación de dónde se va ese dinero.

Hasta la fecha Fabol sigue pidiendo el seguro médico para los jugadores y sus familias y no pasa nada, e incluso sigue habiendo fallos incumplidos, ¿por qué se frena todo?

Es el momento en el que jugador boliviano debe hacerse escuchar. Si no me equivoco hay un grupo de whatsapp de los capitanes de los equipos, a ellos los invito que si están en desacuerdo con esto que de una vez nos levantemos y nos hagamos escuchar. Si hay que ir hasta la FIFA, hay que ir porque aquí se hace todo a dedo. Se encierran los presidentes de clubes y sacan una norma que no le conviene al fútbol.

¿Cómo calificas el hecho de que traigan un jugador lesionado y luego se lleve una buena suma de dinero sin jugar?

En su momento hablé del tema y me refería a un central de Oriente, que llegó lesionado y no jugó ningún partido y luego cobró. Son ejemplos que nos dicen que debe haber alguien preparado, que haya estudiado gerencia deportiva para que se hagan bien las cosas en los clubes. Son hechos que suceden porque se traen jugadores mirando videos.

¿En otros países pasa eso?

Ni idea. Cuando me llevaron a Catar por la revisión médica estuve un día en una clínica, donde me hicieron exámenes hasta del cabello. Y si algo no está bien es difícil que firmes un contrato. Le pasó a Rudy Cardozo, que no pudo firmar para un equipo de Rusia por un problemita de líquido en su rodilla. Acá no se hace nada, solo te mueven un poco la rodilla y listo.

Pasando a la selección, ¿cómo vez el trabajo de la Verde en este nuevo proceso?

Viendo los partidos falta mucho trabajo. Nos hemos quedado estancado y eso nos ha relegado en mucho en relación a Perú o Venezuela, con los que antes estábamos igualado en nivel. Entonces en lugar de seguir para delante, hemos retrocedido muchísimo. Esto no pasa por los jugadores que están o el técnico, el tema es que la dirigencia se viene aplazando en las diferentes gestiones. No dejo de lado de las críticas a los futbolistas, nosotros tenemos que hacer una mea culpa.

¿Crees que ya le diste todo a la selección?

Tenía mucha ilusión de jugar la Copa América de Brasil, y al saber que no estaba en la convocatoria me vino un bajón anímico, porque amo esa camiseta, siempre la he querido pues he pasado los mejores momentos de mi vida jugando para la selección de Bolivia. No quiero tirar la toalla aún pues tengo energía para seguir. Tengo que prepararme bien en mi equipo para poder llegar a la selección.

