Caos en el Louvre: por qué hay colas de casi dos horas para ver la Mona Lisa

«Take a picture and you go», dicen los guardias y vigilantes que protegen a La GIoconda cuando las personas pasan frente a ella y quieren tomarse una selfie. Unos 20 mil visitantes diarios se acercan al Louvre casi exclusivamente a ver esta pieza, la de la enigmática sonrisa. Por eso, la seguridad que hay en la segunda planta del ala Richelieu del museo no le quita ni un segundo del medio.