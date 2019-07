Castellón: “Era un sueño ser celeste”

Paola Calle / La Paz

“Si el técnico lo dispone, yo estoy listo para este fin de semana, las ganas están”, adelantó el cochabambino Vladimir Castellón, nuevo jugador de la Academia que anoche llegó a La Paz. “Era un sueño jugar en Bolívar”, confesó el futbolista de 29 años de edad que hasta el pasado semestre jugó en Nacional Potosí.

“Agradezco al profesor Vigevani, él me habló de la posibilidad de venir. Eso me dejó tranquilo”, añadió el jugador que especificó que su “posición habitual es como delantero, en ese sector me siento cómodo”.

Castellón será otro de los que se sume a los entrenamientos en esta jornada. El jugador llegó a La Paz en las últimas horas luego de solucionar la rescisión de contrato con su exclub, Nacional Potosí.

Con Castellón en el equipo, el técnico César Vigevani ya tendrá una variante más en el ataque, que quedó con un hombre menos por la partida de Marcos Riquelme a la “U” de Chile.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Prometo trabajo y profesionalismo. Es un gran sueño jugar en Bolívar. Me gustan estos retos, pelear un puesto en el equipo, esforzarme para conseguir el puesto que quiero”, aseguró el jugador valluno.

Fuente: https://www.paginasiete.bo