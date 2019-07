Cofecay pide al Gobierno investigar presuntos hechos vandálicos cometidos por Adepcoca

El secretario general del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) de La Asunta, Víctor Yana, pide al Gobierno conformar una comisión de fiscales para investigar supuestos actos vandálicos presuntamente cometidos por gente afín a la Asociación Departamental de Productores de la Coca (Adepcoca).

“Pedimos al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Justicia que armen una comisión de fiscales y que vayan a ver la realidad de los Yungas”, dijo.

Yana denunció que la madrugada de este viernes, personas afines a Adepcoca quemaron su motorizado con un bidón de diesel y dejaron un mensaje de amenaza en un trozo de cartón. “No te metas con Adepcoca, a la próxima tu vida, Víctor carajo”, dice el mensaje que dejaron junto a su motorizado incendiado.

El dirigente de Cofecay recordó que, en pasados días, Wilfredo Llojlla, secretario ejecutivo de La Asunta, también fue amenazado de la siguiente manera, “Wilfredo Llojlla persona no grata para La Asunta, cuídate, amigos sicarios peruanos están en el lugar”. Días después, Eduardo Apaza, secretario de Hacienda de Cofecay, fue encontrado muerto.

“Es muy de lamentar lo que está sucediendo en los Yungas, ya no es lo que aquí manifiestan, que el Gobierno tiene la culpa, que el Gobierno no quiere dialogar, que el Gobierno no les hace caso. Ellos (los de Adepcoca) han pasado de la protesta al vandalismo criminal desde hace mucho tiempo, están en un sindicalismo terrorista, hay reuniones que están realizando, donde están diciendo que van a recoger a los dirigentes, a los que no piensan como ellos”, denunció Yana.

El secretario ejecutivo de Cofecay aseguró que el problema de Adepcoca es un conflicto interno de los Yungas y que la solución no es haciendo desaparecer a dirigentes, quemando casas y autos de quienes no piensan como los de Adepcoca.

Cofecay denunció que desde hace mucho tiempo existe corrupción en Adepcoca y explicó que su desacuerdo con esa dirigencia se debe al manejo irregular de altas sumas de dinero.

Fuente: Bolivisión, https://www.exitonoticias.com.bo