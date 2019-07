Cómo pasar un archivo de audio a texto

Si tenéis un archivo en mp3, wav o cualquier otro formato de audio y deseáis transcribirlo, obtener un Word, PDF, TXT, SRT o STL con su contenido, seguramente buscáis algo más sofisticado que poner el mp3 en un altavoz y ver cómo Google lo pasa a texto frase por frase.

En la lista de hoy comentaremos algunas opciones que seguramente llamarán vuestra atención en este sentido.

Una de las opciones más conocidas en Internet. Nos permite subir archivos en hasta 119 idiomas y obtener el documento en texto sin problemas. Al crear la cuenta ya tenemos 30 minutos gratis, y después tendremos que pagar 12 euros por cada hora adicional. Si usáis el enlace de referido, como he hecho yo arriba, ganaréis 60 minutos extra por cada usuarios que cree una cuenta usándolo (y 10 minutos extra por compartirlo en las redes sociales).

Durante el registro nos pide la profesión y la empresa, para sus datos estadísticos.

En la captura superior podéis ver un ejemplo de archivo de audio guardado y del texto generado, en formato editable listo para ser exportado en varias extensiones.

El que usa IBM Watson

El servicio IBM Watson, Speech to Text, utiliza las capacidades de reconocimiento de voz para convertir el texto en árabe, inglés, español, francés, portugués brasileño, japonés, coreano, alemán y mandarín.

Es un sistema de demostración gratuito que no está listo para procesar datos personales, de forma que no se recomienda ingresar datos personales en este sistema, ya que no cumple con los requisitos del Reglamento de protección de datos general.

Solo tenemos que usar el micro para grabar audio o subir un archivo en formato .mp3, .mpeg, .wav, .flac o .opus. El resultado es un texto reconocido, con las alternativas de palabras y las palabras clave detectadas. En las pruebas que hemos realizado ha acertado bastante, aunque no es perfecto, ni puede usarse con archivos muy grandes.

Una solución muy semejante a la de happyscribe. También ofrece 30 minutos gratis nada más crear la cuenta, y es capaz de transcribir texto en 26 idiomas diferentes, incluyendo el español.

El sistema de pago es muy diferente, funciona con suscripción. Se paga algo más de 11 dólares por mes, y después 6 dólares por cada hora de audio. Si se van a usar muchos archivos cada mes, es la opción ideal, ya que el precio por hora sale a la mitad de precio que la anterior. Tienen también opciones para multiusuario, donde aumenta la suscripción pero reducen el valor por hora a 5 dólares.

Encontrar programas gratuitos que pasen de audio a texto en español no es sencillo, y los que hay suelen ser demostraciones que no permiten personalizar muchas variables, por lo que siempre recomendamos analizar los pros y contras y apostar por una solución que nos haga ahorrar tiempo y dinero.

Fuente: https://wwwhatsnew.com