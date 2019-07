“Compraron a Rodríguez pensando que compraban a los votantes de BDN; se equivocaron”

El candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, pide a la ciudadanía elegir al mejor candidato y que además sea confiable, lamentando que el ex candidato a la vicepresidencia Edwin Rodríguez ataque con furia a quienes llamaba sus hermanos y fueron sus compañeros por 10 años.

“La furia con la cual hoy Edwin Rodríguez ataca a quienes durante 10 años fuimos sus compañeros, a quienes hasta hace una semana llamaba sus hermanos, sólo comprueba su traición. Pensaban que comprando a Edwin Rodríguez compraban a los votantes de Bolivia Dice No; se equivocaron. El gran recibimiento que tuve este lunes pasado en La Paz lo demuestra. Lo decimos muy claro: Bolivia no se vende, el que se vendió fue Edwin, nosotros vamos a seguir adelante”, indicó Ortiz.

El presidenciable recordó que la democracia consiste en que los ciudadanos elijan a sus gobernantes y no en que se compren a candidatos.

“Cuando el señor Mesa no quiso la unidad, lo que hizo fue dejar en manos de los ciudadanos la elección. Hoy tenemos a un señor Mesa que demanda que los demás nos retiremos de las candidaturas. ¿Qué tipo de democracia es esta, en la cual se pretende competir sin otros candidatos?”, cuestionó Ortiz.

En ese sentido, el también legislador agregó que la democracia no se vende, los ciudadanos no se venden y su candidatura a la Presidencia no se vende, por lo tanto los ciudadanos tienen que elegir al mejor candidato.

“Aquí lo reafirmamos, aquí tiene que haber una elección en la cual los ciudadanos sean los que elijan y yo les pido a los ciudadanos que elijan al mejor candidato, que elijan aquel en quien puedan confiar”, resaltó.