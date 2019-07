Corte IDH enjuicia al Estado boliviano por una desaparición en dictadura

Olga Flores, en una de las vigilias por su hermano. Foto: Nelsón Vilca

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió llevar al banco de los acusados al Estado boliviano, luego de abrir la investigación por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, víctima de la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). El proceso llegará a una sentencia a finales de 2020.

Flores fue dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR) y diputado nacional. Desapareció en julio de 1980, durante el golpe militar. Él, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Gualberto Vega estaban en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) cuando se produjo la violenta intervención. Desde ese día hasta la fecha no se supo más de ninguno de los tres.

Rafael Subieta Tapia, el abogado de la familia de Flores, explicó que una vez que la Corte IDH abriera el caso, dio un plazo a la parte demandante (peticionaria) para que sustentara la demanda. En ese entendido, se presentó un escrito de fondo en el que se argumenta cuáles son las violaciones en las que incurrió el Estado boliviano.

“La desaparición forzada (de Flores) continúa hasta la fecha porque aún no se ha esclarecido el caso; asimismo, el Estado no inició de oficio la investigación, fueron los familiares que insistieron para que se dé inicio; el Estado abrió una investigación por asesinato y no por desaparición forzada”, explicó Subieta algunos de los argumentos que enviaron a la CIDH el pasado 9 de febrero para su consideración.

Otro de los factores fuertes que argumenta la familia Flores es la falta de acceso a la información, “los archivos militares de la época reposan ahí” y no hay forma de conocerlos; además, “el Estado tenía la obligación de organizar esos archivos, cosa que no hizo”. Esas son parte de las violaciones a los derechos por las cuales el Estado fue demandando.

La Corte recibió el escrito de fondo de la parte demandante en febrero de este año, ahora debe notificar a los peticionarios y al Estado boliviano (demandado) a que asistan a la primera audiencia que, según el abogado, tendría que ser hasta noviembre de este año.

Después se prevé que los alegatos de ambas partes sean escuchados a principios del próximo año para que así la sentencia se dicte hasta finales de esa gestión.

Los antecedentes

La familia de Flores presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009 y esta institución emitió un Informe de Fondo, en el que consideró que hasta esa fecha no había un esclarecimiento completo de lo que sucedió con la víctima, incluso el paradero de sus restos, debido a que se activaron “múltiples mecanismos de encubrimiento”.

En el Informe de Fondo del caso, la Comisión recomendó a Bolivia que investigue de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Juan Carlos Flores Bedregal y que adopte las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares sus restos. No obstante, hasta la fecha el Estado no cumplió con las recomendaciones, por lo que la Comisión pasó la demanda a la Corte para que se inicie el juicio.

La hermana del desaparecido, Olga Flores, afirmó que esta decisión de la Corte es “algo muy importante” para sentar precedentes en la justicia. “Se ha demostrado que la justicia llega, la Corte decidió dar este paso importante para que haya justicia para los desaparecidos en las dictaduras y ahora el Estado boliviano tendrá que responder”.

Evo, Mesa y Samuel recuerdan 39 años del golpe de García Meza

El presidente Evo Morales, el expresidente y candidato Carlos Mesa y el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, recordaron ayer que hace 39 años fueron asesinados el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores y Gualberto Vega por el gobierno de facto de Luis García Meza Tejada.

Quiroga fue asesinado el 17 de julio de 1980, día del golpe de Estado liderado por García Meza, en las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz. En ese tiempo se constituía en uno de los líderes políticos de izquierda en ascenso.

Juan Carlos Flores Bedregal dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR) y diputado nacional también desapareció en esa dictadura.

“Hace 39 años fue asesinado por la dictadura el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista que impulsó la segunda nacionalización del petróleo e inició un juicio de responsabilidades al dictador Hugo Banzer que le costó la vida. Marcelo es ejemplo de amor a la Patria”, escribió el Jefe del Estado en su cuenta de Twitter.

Quiroga había asistido junto con otros dirigentes políticos y sindicales, entre ellos Juan Lechín, a una reunión de emergencia del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), para emitir un pronunciamiento sobre los hechos políticos producto de la dictadura.

“Dictaduras como la de #GarcíaMeza vulneraron los derechos humanos, violaron la Constitución, persiguieron a los opositores, controlaron las instituciones y crearon sistemas de corrupción generalizada y narcotráfico, sólo para mantenerse en el poder. ¡Nunca más!”, escribió Mesa en Twitter.

Tanto los familiares de Quiroga como de Flores acudieron en denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Flores, la CIDH remitió a la Corte Interamericana el caso al haber identificado que el Estado boliviano no cumplió con las recomendaciones.

“Juan Lechín un 17 de julio convocó al Conade en la COB para llamar a resistir el Golpe del dictador García Meza. Paramilitares asaltaron la COB, fueron asesinados Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y Gualberto Vega. Dieron la vida por la Democracia, la lucha sigue #NoALaTiranía”, sostuvo Doria Medina.

