Cuando se decreta y se ejecuta un #ParoCívico las noticias clásicas y versiones son de una ridícula pulseta que ya raya la estupidez siempre vamos a leer y escuchar las versiones de:

1) Paro exitoso (contundente)

2) Fue un fracaso

3) Puro borrachera y abusos

4) Fue pacífico y bien acatado

¿Cuándo irán a cambiar de guión los políticos y cívicos? Al fin y al cabo son datos insignificantes para mostrar “quien la tiene más grande” mientras vos, yo y otros vecinos estuvimos desde la media noche cumpliendo y recordando a quien no lo cumple que estamos en paro que existe por qué estamos en emergencia en el país. Lo importante es el mensaje central primero al ciudadano y luego a la clase política el mensaje que se quiere comunicar. Embanderar o desmerecer un paro son mensajes estériles. No importa si en el P 3K abrieron el mercado, no importa si Starbucks y el BNB van a atender al público, lo que importa es tu conciencia al igual que la usaste el #21F, ese que hoy estás cuidando o que otros están queriendo apagar, lo que importa es si la caja registradora del comercio en el lugar del paro ha sonado o no, qué sirve que la doñita vaya a su puesto si vos no le fuiste a comprar, de qué sirve si Starbucks decidió abrir si tu nombre no va a estar en sus vasos de plástico? De qué sirve que el BNB abra en todas sus sucursales si los cajeros se van a estar mirando las caras de lo aburridos que están por qué no fuiste a retirar depositar? El paro es tal si la rueda del trapiche ya no gira y es fracaso si molió la misma cantidad de caña que ayer, tan simple como eso, lo demás es verborrea oxidada.





Fuente: Julico Jordán