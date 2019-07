De-sellos-y-de-marcas

La ex presidenta y actual pre candidata argentina, Cristina Fernández se burló hace unos días de los productos que no tienen marcas reconocidas. Con el objetivo de criticar a su oponente, Mauricio Macri, dijo que hoy los supermercados están llenos de artículos de marcas “Pindonga” y “Cuchuflito”, que nadie conoce, mientras que durante su mandato, los estantes rebosaban de sellos de primera. Tal vez olvidó mencionar que esa mercadería está vinculada a grandes transnacionales capitalistas y que los principales productos de exportación argentino, la soya y los cereales, son precisamente Pindonga y Cuchuflito, así como muchos otros producidos por emprendedores locales, que se han sentido discriminados por el desafortunado comentario. La ocurrencia de la actual senadora, no ha hecho más que recordar las lujosas marcas de alta gama que solía lucir en cada una de sus apariciones y la monstruosa corrupción que precisamente fue el sello de la administración kirchnerista. En Bolivia también tenemos un conflicto de marcas. Se trata de la ropa usada y el contrabando que vienen con etiquetas muy renombradas y que están matando a decenas de empresas nacionales. Es el sello del populismo.

Fuente: El Día