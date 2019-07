Definición de listas genera tensiones de última hora en los partidos y alianzas

Las horas para confeccionar las listas de candidatos a senadores y diputados en los nueve frentes que competirán en las elecciones generales aumenta el vértigo entre la militancia y la dirigencia.

Ayer, Comunidad Ciudadana fue la primera fuerza en hacer oficial su primera ‘parrilla’ de candidatas, nueve mujeres postulantes a las primeras senadurías en cada uno de los departamentos, mientras el resto de los partidos afina los nombres, busca alianzas de última hora y trata de calmar a sus mandos que reclaman por no verse incluidos entre los posibles ‘padres de la patria’ del periodo 20-25.

Comunidad Ciudadana presentó una lista de candidatas en la que mezcla la experiencia académica de Silvia Salame (Chuquisaca, última presidenta del extinto Tribunal Constitucional republicano) y Vania Sandoval (cruceña, exdelegada anticorrupción durante el Gobierno de Mesa), con el activismo de Cecilia Requena (paceña, ambientalista) y Cecilia Moyoviri (dirigente indígena del Tipnis) y la juventud de Corina Ferreira (pandina, internacionalista y exmiss).

También tira del linaje al incluir a Zoya Zamora (tarijeña, hija de Motete, fundador del FRI); suma una médica, Daly Santa María (potosina); una profesora, Práxides Hidalgo (orureña), y una activista ciudadana, Andrea Barrientos (cochabambina). Como anfitriona, Sandoval aseguró que comparten como preocupación lo que sucede con la justicia, corrupción, la seguridad y salud en Bolivia. Salame se declaró una activista judicial, mientras que Zamora prometió trabajar por la inclusión de jóvenes y mujeres. “Creemos que ellas tienen algo clave, que es la renovación en la política. Todas ellas son mujeres que tienen un sentido de compromiso con gran capacidad en la actividad que desarrollan y es la evidencia de lo que proponemos al país como promesa de renovación política y como propuesta de futuro” dijo Carlos Mesa, presidenciable de CC.

Sin embargo, pronto el MAS puso en duda lo de ‘renovación’. Recordó que Salame, además de tribuna constitucional, fue candidata a diputada supranacional por UD, que Sandoval ya formó parte de su Gobierno y que es hermana de Dunia, que hasta hace poco fue vocal del Tribunal Supremo Electoral.

Pero las listas de candidatos no están compuestas solo de primeras senadoras. Comunidad Ciudadana está en pleno afán de concluir sus postulaciones y allí se verán más claramente sus alianzas.

Se habla de cívicos y personas ligadas a los refugiados políticos entre los nombres que se deben entregar hasta el viernes a la medianoche en el Tribunal Supremo Electoral. “Habrá remezones y sorpresas”, promete Johnny Fernández, jefe de UCS, que ironiza que subirá a todos los postulantes por su partido a un bus para evitarse infartos de último minuto.

El frente encabezado por Víctor Hugo Cárdenas está en plena pesca de última hora, así lo asegura Humberto Peinado, su acompañante de fórmula.

Explica que tenían todas las listas cerradas, que la abogada Erika Oroza, será su candidata a senadora, que el segundo escalón será para un pastor bautista y una activista pro vida, y que el primer candidato pluri será Joel Guarachi, exdirigente del MAS; sin embargo, para esto han tenido que abrir el resto de las candidaturas.

“El terremoto en Bolivia Dice No nos ha reconfigurado el panorama, hay gente que se está viniendo con nosotros, ya no van a ser candidatos con ellos. Un terremoto político nos ha movido todo el espectro nacional y no queremos dejar desplazada gente que tiene gran valor”, dice Peinado, que anuncia como candidatos uninominales a Manfredo Bravo (exconstituyente de Podemos), Anelín Suárez (con nexos con Jair Bolsonaro) y José Burela.

Desde el bando de Bolivia Dice No aseguran total normalidad. Tras la renuncia de Edwin Rodrí- guez a ser el vicepresidenciable de Óscar Ortiz, la alianza roja ha tratado de seguir con las reuniones para elegir candidatos uninominales. Según Vladimir Peña, vocero local, calculan que concluirán el miércoles con este trabajo. No quiso adelantar ningún nombre. Mientras tanto, Rodríguez volvió a cargar contra sus exaliados y aseguró que hay un grupo de empresarios cruceños funcionales al Gobierno que promueve esta candidatura, algo que niegan desde Demócratas.

El oficialismo

Pero ese no es el frente más tenso. El Movimiento Al Socialismo es una olla de presión en estos momentos. Ayer circuló un audio con discusiones después de la reunión para elegir a los candidatos de Santa Cruz y los campesinos y orgánicos amenazan con un ampliado si no se modifican las listas, de las que han trascendido pocos nombres, como los de Adriana Salvatierra (primera pluri), Flaco Borda (segundo senador) y Marco Etcheverry, una diputación.

El resto, más que información, parece una adivinanza: “la primera senaduría por Santa Cruz será para una mujer joven -o más o menos joven- y empresaria”, dicen. Ese mismo perfil se buscó en Chuquisaca, pero la invitada rechazó el honor. En La Paz también se mencionaba a Sayuri Loza, hija de la comadre Remedios, pero ella se encargó de aclarar que por ahora está más enfocada de rescatar el legado de sus padres.

Ayer, la cúpula oficialista estuvo reunida toda la tarde analizando perfiles. Quieren planchas encabezadas por jóvenes y profesionales, para compartir las franjas de seguridad con las cabezas de movimientos sociales. Los dirigentes zonales tendrán que ganarse su escaño en las plazas uninominales.

Viejos emenerristas

Quizá el único candidato en carrera que se ha desatendido de las listas es Virginio Lema. Desde Tarija aseguró que esa es tarea de los comandos departamentales. En Santa Cruz, Carmelo Julio es el jefe de comando y candidato a primer senador. Anunció la vuelta de Gerardo Rosado (exdiputado emenerrista), Irene Squilachi (pastora e hija de Roxana Sandó- val) y la ‘repatriación’ de Wilder Vaca, exconstituyente de Podemos y jefe de asesores del actual Concejo Municipal.

Cuando se le preguntó si esto significaba alguna alianza, Julio desvió la pregunta a Angélica Sosa y Percy Fernández, que no respondieron. Un caso peculiar es el del Partido Demócrata Cristiano, que tras la renuncia de Jaime Paz Zamora se quedó sin candidato principal, pero sus directivos aseguran que tienen completas sus listas.

Israel Rodríguez, presidenciable de Frente Para la Victoria, dice que tiene cerrado La Paz y Cochabamba y que tendrá dirigentes gremiales y cívicos en el resto del país. En PanBol, las listas se cierran en cada departamento, según Leopoldo Chui, candidato a la vicepresidencia por dicha tienda. Mientras tanto, Pelacio Tapipaco, vocero del MTS, aseguró que hasta el miércoles se analizará la lista de nombres para diputados y senadores.

EL DEBER