El choque de egos entre Arnold Schwarzenegger y Donald Trump

Arnold Schwarzenegger y Donald Trump. THOMAS SAMSON PAUL J. RICHARDS

El presidente de Estados Unidos mantiene un largo enfrentamiento con el actor y exgobernador de California que esta semana han avivado en público

Arnold Schwarzenegger ya ha demostrado en varias ocasiones que no es de los que se callan, y mucho menos de los que dejan pasar las burlas, incluso cuando estas vienen del presidente de uno de los países más poderosos del mundo, Donald Trump. El dignatario de los Estados Unidos es muy aficionado a soltar sin filtros su opinión desde su cuenta de Twitter, en la que, a lo largo de los años, se ha pronunciado libremente sobre famosos como Robert De Niro o Kristen Stewart. Este jueves, en una cumbre sobre medios sociales organizada en la Casa Blanca, Trump hizo un comentario malicioso que recogió el medio Yahoo News. «Arnold Schwarzenegger… ¿Sabes qué? Murió … yo estaba allí», comentó al reportero Hunter Walker.

Este periodista tuvo que aclarar en un tuit que las palabras del presidente se referían a las bajas cuotas de audiencia que tenía el show El aprendiz en la NBC, la nueva versión del programa que convirtió a Trump en una estrella de televisión durante 14 programas, con Schwarzenegger como presentador. Ante estas declaraciones, el actor ha respondido desde su cuenta de Twitter retando al presidente: «Todavía sigo aquí. ¿Quieres que comparemos las declaraciones de impuestos, @realDonaldTrump?». Por ahora, el mensaje ha conseguido ya miles de likes y retuits desde la pasada noche.



Este no es el primer enfrentamiento entre ambos por este mismo motivo. En marzo de 2017 Schwarzenegger abandonó el programa de la NBC debido a las críticas que sufría desde el primer día por parte de Trump, quien sigue siendo productor ejecutivo del programa. «Incluso si me lo pidieran otra vez, me negaría», explicó entonces el actor a la revista Empire. El actor afirmó que los espectadores «ven el programa como de mala gana, dado que Trump sigue implicado». «No quiero participar como espectador ni como patrocinador ni apoyar de ninguna manera este programa», resaltó.

Poco después de ser publicadas estas declaraciones, Schwarzenegger emitió un comunicado en el que afirmaba que disfrutó de “cada segundo” de trabajo en la cadena NBC. “A todo el mundo, desde los famosos hasta el equipo o el departamento de marketing, les daría un 10 y trabajaría con ellos en cualquier otro programa que no tenga tanto bagaje”. El actor añadió en su entrevista que el motivo de su decisión no es el programa, sino el hecho de que la gente le abordaba y le decía: «Me encantaba, pero en cuanto leía el nombre de Trump tenía que apagarlo».

“Los espectadores están cayendo en picado”, afirmó Trump en un discurso ese mismo año antes de la dimisión de Schwarzenegger. Uno de los asistentes era Mark Burnett, productor de El aprendiz. “Mark nunca volverá a apostar en contra de Trump. Yo solo quiero rezar por Arnold, aunque solo sea por esos datos de audiencia”, continuó. En Twitter, el presidente añadió que Schwarzenegger “hizo un trabajo realmente malo como gobernador de California y mucho peor en El aprendiz, pero por lo menos lo intentó”.