El empadronamiento concluye hoy y no habrá ampliación

Varias personas se aglomeraron desde el viernes en los centros de empadronamiento, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reiteró que no habrá ampliación, por lo que el registro concluirá hoy a la medianoche.

“Fueron 45 días de empadronamiento continuo, se atendió en horarios ampliados, no hemos parado ni siquiera los feriados, se reforzó la cantidad de equipos”, declaró el director nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí), José Antonio Pardo.

Las personas que cumplen 18 años hasta el 20 de octubre (día de las elecciones generales) y quienes cambiaron de domicilio tuvieron el tiempo suficiente desde el 31 de mayo hasta hoy para registrarse y no tener que hacer largas filas como ocurre desde el viernes, especialmente en los centros de empadronamiento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Por esa razón, la autoridad recomienda a quienes recién acuden a los centros del TSE que hagan fila de manera paciente y ordenada.

REGISTROS

De acuerdo con el reciente informe del TSE, hasta el viernes se inscribieron 833.913 ciudadanos en el territorio nacional, de los que 347.908 son nuevos y 486.005 cambiaron de domicilio.

Mientras que en los 33 países del exterior se empadronaron 84.485 personas.

En el Serecí se informó que el total en Bolivia y los 33 países durante los 45 días de registro se conocerá el martes.

“Las cifras que tenemos son alentadoras, no creemos que falte mucha gente, no había una meta, los cambios de domicilio no se pueden calcular ni proyectar”, declaró la principal autoridad del Serecí.

Requisitos

-En el país, el único requisito para el registro es la cédula de identidad original y vigente.

-En el exterior se pide el carnet boliviano o pasaporte.

– Después de empadronarse, la persona recibe el certificado de registro electoral.

Fuente: Cambio