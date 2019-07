El éxito de Leo Rosas

A Leo Rosas le ha pasado algo muy bueno anoche, algo que se ganó solito gracias a su dedicación y talento, para quienes desconocen el mundo de la música y su negocio, ha sido muy bueno que hubiera quedado de segundo, claro, a primeras eso no suena como algo de ganadores, me explico, al quedar de primero se gana los premios anunciados que son un disco producido por Universal y un auto cero Km y un poco de efectivo, nada mal! Pero acá hay un tema, es un contrato con la casa televisiva con la que queda amarrado por un tiempo determinado en un contrato.

Sin embargo el resto de los talentos queda libre y los productores desde hace tiempo vienen siguiendo los pasos de con quienes les gustaría trabajar, esta es una gran oportunidad, esta industria es muy parecida a la del fútbol en la cacería de talentos en la que los productores están muy atentos para poder lograr un contrato con la estrella. En el pasado esto era mucho más difícil tanto para el artista como para el sello ya que los caza talentos tenían que ir a los bares y locales donde actuaban en vivo para descubrir potenciales artistas, ahora todo es más fácil con estos programas de concursos y con las redes sociales como YouTube plataformas que pueden promocionar a un talento mientras el productor cena en su casa o se toma un café en la oficina. Veamos algunos ejemplos que confirman lo que digo:

David Bisbal queda en segundo lugar en Operación Triunfo en 2001 perdiendo ante Rosa López, ahora traten de saber quién es Rosa López y quien es David Bisbal. En 1990 Beyoncé concursó en un dúo junto a LaTavia Roberson en el programa Buscando Una Estrella en el que no llegaron ni a finalistas, lo demás es historia. Sergio Dalma quedó de 4to en el Festival de la Canción de Eurovisión y ya ven. Justin Beiber a sus 12 años participó en un concurso de canto quedando en segundo lugar. Adam Lambert quedó de segundo en American Idol de la temporada 8. Britney Spears fue finalista en el concurso infantil Star Search. Los One Direction no ganaron El X Factor del 2010. Podría seguir pero la lista es muy extensa.

No existe una fórmula, no quiero afirmar con esto que Leo Rosas obtendrá un súper contrato pero tiene Las posibilidad muy altas y sobretodo la libertad para elegir a su mejor postor. Pero algo puedo confirmar “Leo no va a tocar puertas, los productores le van a tocar la puerta a Leo” y podría irle muchísimo mejor que a Fátima. La industria es quién votará por Leo y no así el chauvinismo.

npetv





Fuente: Julico Jordán