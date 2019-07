El futbolista holandés Arjen Robben se retira a sus 35 años

«Es hora de pasar al siguiente capítulo y espero pasar más tiempo con mi mujer y mis hijos, disfrutar de la vida que aún tenemos por delante», dijo el holandés Robben.







El futbolista holandés de 35 años Arjen Robben anunció, este jueves (04.07.2019), mediante un comunicado que deja el fútbol profesional, una decisión en la que «corazón y mente chocaron».

«Lo he estado pensando mucho durante las últimas semanas. Como todos saben, me tomé un tiempo para tomar una decisión bien pensada sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern Múnich. He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional», afirmó el exjugador del Real Madrid.

Arjen Robben levanta el trofeo del Bayern Múnich en la premiación como campeones de la Copa de Alemania, trás derrotar al Leipzig, a finales de mayo.

Según explicó, valoró por un lado «el amor por el juego y la convicción de que aún puedes conquistar el mundo», pero al mismo tiempo consideró «la cruda realidad de que no todo funciona como te gustaría y ya no eres el chico de 16 años que no tenía ni idea de lo que significaba una lesión». Robben se congratuló por los 19 años vividos como futbolista profesional y agradeció a su familia «el apoyo incondicional, la comprensión y el amor» que le brindaron.

Arjen Robben y Frank Ribery en la final de la Copa de Alemania.

«Es hora de pasar al siguiente capítulo y espero pasar más tiempo con mi mujer y mis hijos, disfrutar de la vida que aún tenemos por delante», añadió el holandés, que disputó 96 partidos con la selección de su país.

Comenzó su carrera en el Groningen neerlandés y jugó después en el PSV Eindhoven, el Chelsea y el Real Madrid antes de recalar en el Bayern Múnich, donde ha estado las últimas diez temporadas.

pana (efe,afp)

Fuente: www.dw.com