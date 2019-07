El MAS está en riesgo de perder los dos tercios en la Asamblea Legislativa de Bolivia

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Si las elecciones generales se celebraran este domingo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) perdería los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con 19 escaños. De acuerdo con la primera encuesta publicada por el Grupo EL DEBER, el principal adversario del oficialismo sería Comunidad Ciudadana (CC), con 15 curules. Bolivia Dice No quedaría con dos. De acuerdo con el estudio de opinión, el MAS perdería la mayoría en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

Todo lo contrario de lo que ocurrió en las elecciones generales de 2014, cuando el oficialismo obtuvo la victoria en los nueve departamentos y logró 25 escaños de los 36 posibles; mientras que Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) lograron 11 legisladores en conjunto. Con los porcentajes publicados, el MAS lograría 19 senadores; CC se quedaría con 15 y la alianza Bolivia Dice No (BDN) tendría los dos senadores restantes.

Por lo tanto, el oficialismo tendría el control con mayoría, pero no los dos tercios con lo que cuenta ahora en las dos cámaras. “Trabajaremos en esta elección para ganar en primera vuelta y, en el caso de no lograrlo, construiremos alianzas que en ningún caso será con el partido de gobierno, porque nuestro proyecto es radicalmente distinto a lo que plantea el oficialismo”, dijo ayer el candidato Carlos Mesa cuando fue consultado sobre la forma de implementar su propuesta de gobierno. Sin embargo, el analista Paúl Antonio Coca dijo que esta primera encuesta deja tareas para los partidos, ya que tendrán que revisar estrategias para enfocar sus campañas para captar los votos nulos, blancos, no sabe y no contesta que llegan al 21%.

También advirtió que queda claro que serán tres partidos los que apuntan al Senado, mientras que existen otros partidos pequeños que están apostando contar con presencia en Diputados donde puede haber una conformación distinta, citó como ejemplo a los candidatos Luis Eduardo Siles, del MNR, y Luis Ayllón, del PDC, que quieren y pueden llegar a la Asamblea Legislativa.

Puerta a puerta

Los masistas saludaron esta primera muestra. La diputada Sonia Brito dijo que corresponde revertir el panorama en los tres departamentos donde las cifras no les favorecen (Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz) y dijo que la campaña ‘puerta a puerta’ es la estrategia que empezaron a desarrollar desde ayer, al inicio del periodo de campaña.

Brito también dijo que esos porcentajes reflejan el “arranque” de la campaña y que deben llevar adelante un trabajo sostenido para subir las cifras. Para el diputado Gonzalo Barrientos, UD, los porcentajes mostraron claramente que el MAS llegó a su techo y, por lo tanto ese 37% no será superado, salvo algo extraordinario.

Asimismo, refirió que CC está en bajada porque su arranque de campaña fue del 34% y ahora bajó al 26%. Recordó también que el candidato de su alianza, Óscar Ortiz, empezó su carrera con el 2 % y ahora llegó casi al 10%, lo que significa que hay crecimiento.

El analista Coca también recordó dos puntos que no se tomaron en cuenta.

El primero, se refiere al voto en el exterior, que puede volcar la balanza por los resultados. El segundo factor, explicó, es el alto porcentaje de indecisos que refleja la encuesta y en ese caso puede beneficiar al opositor más que al oficialista; aunque luego adelantó que estos nú- meros muestran el camino que seguirán los partidos. Barrientos afirmó que ellos tienen el convencimiento de copar gran parte del voto en el exterior porque son las personas que tuvieron que salir del país aquejados por las crisis económicas que pasaban en sus hogares a consecuencia de las políticas del gobierno.

La diputada Brito considera que el trabajo podrá llevar al MAS a tener nuevamente los dos tercios del Parlamento. Desde hoy, el presidente Evo Morales iniciará una gira por el país para presentar a los candidatos en cada región. Las visitas comenzarán en Santa Cruz.