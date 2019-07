Ella es Nancy Risol, la youtuber indígena que con su simpatía logró un millón de suscriptores

«Yo no sabía nada de las redes sociales. Me acuerdo que vi a un chico en YouTube y dije ‘Wow, ¿cualquiera puede ser youtuber?’, entonces me puse a pensar que nadie me conoce y empecé con Facebook y luego subí mi primer video por el mes de julio y tuve buena acogida desde mi primer video», dijo la joven en uno de sus videos.