Evo dice que cuando medios exageran contra él, prefiere ver fútbol

El presidente Evo Morales reveló este lunes que cuando los medios lo atacan reiteradamente prefiere ver canales internacionales de deportes y entre ellos, fútbol europeo.

“A veces ya escuché exageradamente, todo es contra el Evo, todo es contra el proceso, todo es contra el gobierno, ah, prefiero escuchar FOX, los deportes, los partidos de fútbol de Europa, Sudamérica”, confesó el jefe de Estado.

No obstante, el mandatario reconoció que las críticas de los medios en algunas ocasiones le sirvieron. “Me ayudó bastante las justas y acertadas observaciones sobre nuestras normas, nuestras políticas”, admitió.

El Presidente, asimismo, volvió a rememorar su enfrentamiento con los medios durante su primera gestión de gobierno.

“Al inicio, de mi gestión como presidente, yo diría, de la mayoría de ustedes, soporté tanta agresión, tanta humillación”, manifestó y agregó que “no por eso por tantas acusaciones me han derrotado, seguimos vigentes seguimos presentes con nuestro proceso, tampoco por eso estoy resentido, eso no me corresponde”.

Las declaraciones se dieron en la Casa del Pueblo con representantes y propietarios de medios de comunicación, en ocasión de la promulgación de la ley 1197 que elimina la obligatoriedad para los medios de difundir propaganda política electoral y algunas leyes.

Asegura que hay libertad de prensa

“Más que Evo, más que el gabinete, hay total libertad de expresión, nadies puede decir que no hay libertad de expresión”, aseguró Evo Morales.

Minutos antes de esa afirmación presidencial, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp, dijo que “la estabilidad de unos medios de comunicación libres, independientes y sólidos es también el reflejo de la salud democrática de cualquier país y por supuesto y también de Bolivia, porque la libertad de prensa es aquí y en todo el mundo un pilar del sistema democrático”.

“Evo cumple, ahora queremos que la prensa cumpla, igual que Evo”, concluyó el mandatario en referencia a la normativa promulgada.

