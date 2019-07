Evo Morales enfrenta una nueva huelga contra la habilitación para buscar su cuarto mandato presidencial

Mientras el ministro de Justicia, Héctor Arce, considera que el paro de los cívicos no tiene sentido, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que su posición es la de garantizar las movilizaciones de este martes en Santa Cruz pero se debe procurar que no haya violencia. «No vamos a movilizar a la Policía para reprimir el paro. La actitud será pasiva, de alerta, y si surge algún problema se agotará el recurso de la disuasión», explicó.