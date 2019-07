Evo presume que no le cuesta madrugar y dice que «no conoce» días libres

FOTO: ARCHIVO El presidente indígena Evo Morales reveló el miércoles que no le cuesta iniciar su trabajo a las 05:00 de la madrugada porque está acostumbrado desde su niñez, en su natal Orinoca, a iniciar sus actividades en ese horario.

El jefe de Estado, en una entrevista con Radio Panamericana a la que felicitó por un nuevo aniversario, narró que desde niño salía en ese horario a un cerro aledaño a su hogar en Orinoca para estudiar.

Recordó que entre los campesinos y agricultores es una costumbre salir a trabajar antes que salga el sol, de lo contrario son considerados «flojos».

Morales impuso ese horario como jefe de Estado y desde el inicio de su gestión, en 2006, empieza su jornada a la 05:00 de la mañana con reuniones diversas, entre ellas, el gabinete de ministros; a contramano de lo que sucedía antes en la casa de gobierno donde los mandatarios llegaban cerca al mediodía.

«El movimiento campesino siempre madruga, tanto se trabaja y poco se gana. Mi padre siempre decía: antes que salga el sol ya hay que salir de la casa a la chacra o al ganado, esa era una ley. El que sale después de salir el sol o llega a las 5 de la tarde se consideraba como una persona floja que no trabaja y en el trópico de Cochabamba igualmente se madrugaba trabajando», puntualizó.

Morales, que recordó que fue el mejor alumno en la escuela, dijo que esa es la razón para comenzar sus tareas en la madrugada, horario que dijo le ha permitido cumplir mejor y ampliar el tiempo para viajar por todos los rincones del país para entregar obras.

El Primer Mandatario dijo también que está entre sus objetivos no «hacer quedar mal al sector indígena campesino» para la eventualidad de que otro dirigente pueda llegar a la presidencia.

«Ser primera autoridad es algo sagrado y noble al servicio del pueblo boliviano», remarcó.

Con relación a sus actividades en su tiempo libre, el mandatario dijo que «no conoce» tiempo libre y que aprovecha la entrega de algún campo deportivo para hacer deporte.

«No conozco feriados, sábados y domingos, claro a veces compartimos el martes de carnaval, challa brindis, no sé si eso se considera como un tiempo libre», complementó.

Morales, que aseguró está bien de salud por la alimentación, ejercicios y descanso, afirmó que a esa hora de la madrugada tiene una agenda llena todos los días, al recordar que los lunes se reúne con el Alto Mando Militar o Policial, el miércoles con el gabinete ministerial, el jueves con jefes de bancada y el viernes con otras personas, por otros temas.

«Es casi normal, no es porque yo quisiera, sino siento que hay que ganar tiempo al tiempo y, además de eso, no es sencillo ser dirigente sindical y presidente, pero eso me metí en la cabeza, si yo administro mal nunca más un hermano campesino indígena y sindicalista va a ser presidente en el futuro», refrendó.

Consultado sobre su alimentación, el jefe de Estado dijo que se basa en productos naturales, no mucha carne, harina de hoja de coca y en algunos casos chía y moringa.

«(Mi dieta) Es más comida natural, aunque poco a poco abandonando la carne. Por ejemplo, ya no tomo gaseosa, sé qué hace mal en exceso, ya no tomo café, siento que es por la edad y debo reconocer eso», puntualizó en la entrevista con Radio Panamericana.

En cuanto a sus amistades más cercanas, dijo que el vicepresidente Álvaro García Linera esta en primer lugar, porque es con el que más coordina «a toda hora» y siempre lo mantiene informado sobre el trabajo gubernamental cuando está en el interior y exterior del país.