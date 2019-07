Evo supera con 11 puntos a Mesa en el inicio de la campaña electoral

EL DEBER presentó la noche de este domingo los resultados de la primera encuesta nacional, estudio realizado por Ciesmori, en todas las ciudades capitales y el área rural. Conoce aquí todos los resultados

Christopher Andre



Los resultados de la primera encuesta nacional rumbo a las elecciones de octubre le dan una ventaja de 11 puntos a Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) frente a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC). El estudio realizado por Ciesmori para EL DEBER le da un 37% de la preferencia electoral al candidato a la reelección y pone en segundo lugar, con 26%, al expresidente de la República.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los resultados de la encuesta fueron presentados la noche de este domingo en un programa especial emitido por EL DEBER en su plataforma multimedia: EL DEBER Radio, página web y redes sociales.

En tercer lugar se encuentra Óscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No (BDN), con un 9% de los votos y cuarto Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con el 3%. Los demás candidatos no superan el 1% de la intención de voto.

Los votos blanco y nulo suman el 12%, no saben por qué candidato votarán un 6%, no revelaron su voto el 2% y no contestaron un 1%.

La encuesta fue realizada entre el 12 y el 18 de julio, se realizaron 2015 entrevistas en los nueve departamentos del país con un 2,2% de margen de error.

Fuente: eldeber.com.bo