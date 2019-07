Santa Cruz. Excapitán Fernando Moreira pide ser trasladado al PC-6, denuncia trato inhumano en el PC-2.

Abraham Quiroga abogado del excapitan de Policía, Fernando Moreira, informó que el Tribunal primero de sentencia estableció que el Gobernador de Palmasola emita un informe del por qué el ex jefe policial se encuentra en el PC-2 y no es trasladado al PC-6 donde se encuentran detenidos ex y actuales autoridades judiciales y policiales. Quiroga manifiesta que en el PC-2 el ex policía está recibiendo un trato inhumano.

Fuente: Detrás de la Verdad [fbo]