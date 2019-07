Expresidentes en apuros

El ex presidente peruano Alejandro Toledo ha sido detenido en Estados Unidos por orden de un juez que recibió un pedido de extradición de la justicia peruana, que acusa al ex mandatario de haber recibido una coima de 20 millones de dólares para beneficiar con jugosos contratos a la empresa brasileña Odebrecht. El arresto de Toledo viene a sumarse a una oleada de acusaciones contra altas autoridades y que llevó a la cárcel a nada menos que al brasileño Lula Da Silva. Otro que está acorralado por denuncias de corrupción es el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa que actualmente se encuentra escondido en Bélgica con un pedido de captura de la Interpol. También han conocido por dentro las celdas de la Policía, el brasileño Michel Temer y el peruano Pedro Pablo Kuczynski, cuyo mandato fue fugaz y no le permitió salvarse del proceso judicial en su contra. La lista es larga, incluye al ex presidente panameño Ricardo Martinelli y podría agrandarse aún más según recientes denuncias de un ex ministro de Lula que supervisaba las entregas de dinero sucio a los políticos corruptos.

Fuente: eldia.com.bo