Exservidor y “mochilero” dieron a Jayta Bs 70 mil

EL EXSECRETARIO GROVER CORRALES TRAS SU APREHENSIÓN EN LA FISCALÍA DE COCHABAMBA.

Cochabamba.- El exsecretario general de la Alcaldía de Quillacollo Grover Corrales y Jesús S.C., quien fue contratado como mensajero interno, pero lo conocían como El Mochilero, fueron los que se encargaron de definir los contratos con empresas por compras “menores” de 50 mil bolivianos, según admitió el primero, en su declaración informativa, el 11 de julio.

Las adjudicaciones a proyectos “mayores” y las coimas las establecían el exalcalde Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo Municipal Víctor Osinaga, además de un externo, Israel A., quien hacía los “tratos” con las empresas. Ellos se encargaban de los programas superiores a 100 mil bolivianos

Sobre los contratos “menores”, el exsecretario, en su declaración, dijo que sostuvo una reunión con Jayta y Osinaga, en el despacho del último, en el Concejo Municipal. Le instruyeron generar recursos económicos a través de los contratos por compras con el propósito de recaudar fondos para “apoyar” a las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS). Se requería dinero para el refrigerio de los asistentes a ampliados, congresos, viáticos y otros asuntos partidarios

Apuntó que “generar” esos recursos era a través de seleccionar a las empresas que se adjudicarían. Le indicaron que su secretaria se haga cargo, pero Jesús S.C. comentó que se podría conseguir dinero pidiendo “aportes”. “Él se ofreció (a realizar los cobros) e indicó que conocía a las empresas con las que podíamos trabajar”. En dos meses, lograron 70 mil bolivianos. Fue entre agosto y septiembre de 2018, es decir, iniciaron las irregularidades al mes de que Jayta fuera posesionado como Alcalde

Indicó que Jesús le entregaba el dinero, pero que desconocía qué empresas eran las “aportantes”. Su mochilero tenía acceso al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), además era quién se contactaba con las empresas y pactaba los acuerdos.

Indicó que no tuvo contacto ni siquiera telefónico con los empresarios. Sobre los 70 mil bolivianos, dijo que no recuerda cuánto le tocó a Jesus, pero señaló que a él le dieron cerca de 18 mil bolivianos.

Aseguró que no fijaron un porcentaje de cobro. Se trabajaba sobre el monto global de la compra. “Le decía un aproximado (a Jesús) y él cobraba”. Sin embargo, según algunos testigos las coimas eran de un 20 por ciento e incluso más.

Corrales recibía los montos y le entregaba a Jayta. Apuntó que nunca le dio dinero a Osinaga, pese a que también él instruyó ese aspecto.

DEVENGADOS Según el exsecretario, habían cheques devengados de la gestión anterior (del alcalde Mérida) que no habían sido cobrados. Indicó que Jesús conocía incluso qué empresas estaban en esa situación y era insistente porque se hablaba de una comisión. “Esa vez salió un cheque. No recuerdo la empresa, pero Jesús fue al banco con el interesado y me entregó el dinero y él tomó su parte”

En tanto, Jesús S., en su declaración, dijo que cobró coimas por la construcción de dos hospitales

Gerson E., exjefe de Recursos Humanos fue el que contrató a Jesús S. en la gestión de Jayta, en junio de 2018. Ambos presentaron la denuncia formal ante el Ministerio Público contra Jayta, Osinaga y seis personas más. Explicaron como operaba “la reunión de los 8” y presentaron los “audios de corrupción”, en enero.

