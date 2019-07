Fejuve de Santa Cruz apoya el paro médico

Santa Cruz.- La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) a través de su representante, Omar Ribera, indicaron que a pesar de que sea un perjuicio para la población, apoyan el paro nacional de los médicos. Ribera señaló que para la población es indignante y desesperante ver que en los hospitales del país, no haya insumos médicos y no equipo adecuado para atender a los enfermos, cosa que no pasa en otros países.

«No quisieramos apoyar, sin embargo vemos como control sociales las carencias en los hospitales y la poblacion enferma esta totalmente abandonada», declaró Ribera.

Fuente: Cadena A