Fiscalía de La Paz imputa a alcalde Luis Revilla por el caso Alpacoma

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, afirmó este martes que presentó la imputación formal en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública dentro del denominado caso Alpacoma.

Alave informó que, debido a la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la que se determina responsabilidad penal en contra del alcalde, se emitió la resolución de imputación por el deslizamiento que afectó al rio y a la población de Achocalla. Asimismo, de acuerdo con las investigaciones existen los suficientes indicios que hacen presumir que el alcalde es con probabilidad autor de los delitos investigados.

“El fundamento jurídico radica en dos puntos, primero que existen indicios de responsabilidad sobre el hecho investigado en contra del burgomaestre que se subsumen al incumplimiento de deberes y los delitos contra la salud pública, segundo que el TCP ha señalado la responsabilidad penal. En ese sentido vamos a solicitar las medidas cautelares y el juez determinará cual será la aplicabilidad”, sostuvo Alave.

Revilla dice que insisten en dañar su imagen

Luis Revilla, en conferencia de prensa, afirmó que no ha recibido ninguna notificación al respecto, y agregó que no le parece extraño que el fiscal departamental salga a dar estas declaraciones dada su línea contraria al oficialismo.

“Las instancias judiciales influenciadas por el partido de Gobierno, los dirigentes políticos del partido de Gobierno aprovecharán estas circunstancias para insistir en dañar la imagen del alcalde, así que no me extraña, no hemos recibido ninguna notificación”, declaró Revilla.

La noche del martes 20 de enero de este año, una de las celdas de tierra del relleno sanitario de Alpacoma, cedió y “explotó”. Este hecho provocó que cientos de toneladas de basura se deslicen hacia abajo, tapando las otras celdas de la quebrada hasta llegar al río Achocalla.

El alcalde de Achocalla denunció el hecho ante el Ministerio Público indicando que los desechos del relleno sanitario llegaron al río Achocalla causando que sus aguas se transformen “de cristalinas a negras” y que el colapso provocó un gran foco de contaminación, además de cortar el cauce del río.

EL DEBER

Revilla admite que hubo un “desajuste” en el relleno de Alpacoma y demandará a la empresa Tersa