Folcloristas paceños aceptan disculpas y expresan cariño a Percy

Dirigentes de Ascofovic atribuyen la polémica al ambiente preelectoral que se vive en el país y advierten afanes políticos. Acusan a algunos dirigentes paceños de «armar la trampa».

La Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen (Ascofovic), un grupo de residentes paceños que está a la cabeza de Nelson Canaviri, aceptó las disculpas del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, que recibió críticas por cambiar la letra de la canción ‘Oh linda La Paz’.

“El señor alcalde estima a los paceños y los paceños lo estimamos a él porque nos acoge y nos brinda el Cambódromo para las manifestaciones culturales” dijo Canaviri.

La directiva de Ascofovic atribuyó que este malentendido se genera en un ambiente preelectoral con afanes políticos y de desprestigio a una gran autoridad como es el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, piden no caer en la trampa que están armando algunos supuestos dirigentes de residentes paceños.

“Aquí en Santa Cruz vivimos muchos paceños y estamos agradecidos, el alcalde Percy no dijo nada con mala fe. No volvamos al 2008 cuando entre collas y cambas no nos queríamos, no caigamos en esa trampa”, dijo por su parte Daniel Rivera, Fiscal general de la Asociación.

