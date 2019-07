—Absolutamente. Ellos tenían varias características populistas y uno era esta apelación carismático: representaban los pobres, las personas que no estaban siendo representadas por las élites existentes, y sólo ellos tenían la capacidad de para ver lo que las personas pobres querían y para empujar una agenda que pueda satisfacer las necesidades de la gente en lugar de las necesidades de la élite. Así que sí, definitivamente hubo una buena parte de esa apelación a la dignidad de quienes sentían que no se los veía o se sentían no reconocidas en la sociedad argentina.