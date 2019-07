Carlos Valverde en la Red/2 – 19 julio 2019.- En 13 años, el MAS busca a varios ex parlamentarios gonistas, «por su arrastre» para hacerlos candidatos. Eso muestra que en 13 años no logran hacer liderazgos. Hay que reconocer que en los 3 partidos opositores se encuentran liderazgos de plataformas; estos salieron hace menos de 2 años… muestra diferencia entre unos y otros… no se sabe cómo lo van a hacer, pero ahi están… son los hijos del 21F

