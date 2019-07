Jaque al Rey

Álvaro Riveros Tejada

Con miras a realizarse en la capital venezolana, el XXV encuentro del Foro de Sao Paulo, entre el 25 y el 28 de julio próximo, ha llegado a Cuba el vicepresidente del gobernante partido socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, para coordinar con funcionarios de la Isla dicho evento.

La mencionada noticia no conllevaría mayor trascendencia, de no tratarse de ese engendro creado y operado por la dictadura cubana, junto al actual reo de la justicia brasileña Luiz Inácio Lula da Silva, para paliar, mediante actividades non sanctas, las acuciantes necesidades económicas que atravesaba la Isla, tras la caída del muro de Berlín, y de la consecuente quiebra de la Unión Soviética y del sistema comunista que mantenía dichas expensas.

Posterior a esa debacle, y a las derrotas sufridas por los gobiernos populistas que en nuestra región se acoplaron a ese modelo a través del chavismo venezolano, fue necesario utilizar el Foro, como un disfraz político de todas las actividades criminales que nacieron con él, como el narcotráfico y toda su cadena narco productiva, así como las promovidas por el mecanismo de la empresa Odebrecht y sus filiales, con sede en el Brasil, y extendidas ampliamente por todo el continente.

En múltiples entregas y charlas anteriores tuvimos la oportunidad de advertir sobre esta amenaza que reivindica, como un triunfo de sus logros, aquellos gobiernos que llegaron al poder con el marbete de izquierdistas, y bajo la férula del Foro, como el de Lula en el Brasil, los Kirchner en la Argentina, Lugo en Paraguay, Rafael Correa en el Ecuador, Funes en el Salvador, Humala en el Perú, Morales en Bolivia, Castro en Cuba y hasta hoy, Maduro en Venezuela.

Dicha advertencia se hace patente hoy, en vísperas del encuentro de Caracas cuando, según fuentes muy confiables del gobierno brasileño, Brasil y Bolivia avanzan con buenas perspectivas hacia la extensión del contrato de aprovisionamiento de gas, que llega a su término en diciembre de este año. Ambos mandatarios habrían mantenido contactos en estos últimos días y, la familiaridad del encuentro entre Evo y Bolsonaro en la reciente Cumbre del Mercosur lo confirma, cuando Bolsonaro, al verlo le dijo: “Morales, ya te estaba extrañando desde la última vez que te vi en mi posesión”. Este amable clima de distención, sin embargo, podría verse empañado, al no escuchar las advertencias del brasileño, horas más tarde, cuando al enterarse del encuentro del Foro en Caracas, acotó: “Bolivia está dando señales de querer alejarse del Foro de Sao Paulo, espero que Morales no esté presente”.

Tales declaraciones, más que la expresión de una esperanza, adquieren el carácter de una advertencia, y en esta partida de ajedrez en la que se han enfrascado los líderes del sistema y el antisistema, aunque la situación sea subsanada por S.E. evitando el viaje a Caracas y enviando una misión en su lugar, dicho acto fácilmente podrá ser calificado, en términos ajedrecísticos, como un verdadero Jaque al Rey.