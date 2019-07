«Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura (…) Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Y la República Popular China, ¿qué me dicen?», expresó el ex presidente a la salida de un encuentro con militantes del Movimiento de Participación Popular (MPP), en declaraciones a Radio Universal.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook