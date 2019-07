Los partidos presupuestaron desde Bs 192 mil hasta 10 MM

El monto de UCS, FPV, MNR, Pan-bol y MTS no pasa de los 5 millones de bolivianos, según dirigentes. En el caso de Bolivia Dice No, asciende a $us 1,5 millones.

Laura Maldonado / La Paz Los presupuestos de las organizaciones políticas para sus campañas van desde los 192 mil bolivianos hasta los 10,4 millones de bolivianos, según candidatos y dirigentes de los frentes que fueron consultados por Página Siete. La candidata a la presidencia de Pan-bol, Ruth Nina, dijo que su organización presentó un presupuesto de 192 mil bolivianos. “Lo único que estamos haciendo es depender de las organizaciones sociales. No tenemos ayuda de ningún lado”, aseguró. El candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, estimó que el monto que gastará ese partido en la campaña es de 500 mil dólares (3.480.000 bolivianos). “El monto es incluyendo todos los recursos que nos va a dar el Tribunal. Sin eso no creo que lleguemos a 100 mil dólares”, dijo. Siga las noticias de eju.tv por Telegram UCS, a través de su candidato presidencial, Víctor Hugo Cárdenas, informó que tiene un presupuesto de cuatro millones de bolivianos. “Cubre todos los gastos que tenemos que hacer en esa campaña. El origen de los fondos son aportes de los militantes”, manifestó. El aspirante del Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, expresó que el presupuesto para su campaña asciende a 1,4 millones de bolivianos. “Solamente presupuestamos, no recaudamos aún. Los aportes son de los militantes”, manifestó. El Movimiento Tercer Sistema (MTS), a través de su vocero nacional, Nilton Condori, afirmó que el presupuesto de ese frente para la campaña asciende a cinco millones de bolivianos. “La cifra incluye todos los aportes de los voluntarios que realizan, como pintura, afiches y otros materiales”, aseguró. El MAS presentó un presupuesto de dos millones de bolivianos para la campaña, informó el vicepresidente de ese partido, Gerardo García. “Seguramente este (monto) puede ser que sobrepase, tenemos en los nueve departamentos diputados, senadores, supraestatales”, sostuvo, informó ANF. En el caso de Bolivia Dice No, su presupuesto es de 1,5 millones de dólares (10.440.000 bolivianos) . “Una de nuestras principales fuentes de financiamiento fue la rifa nacional que tuvimos, que se llevó a cabo en todo el país, donde pudimos recaudar casi la mitad de lo que hemos previsto”, dijo el delegado de esa alianza, Eric Cícero Landívar. El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no precisó la cifra de su presupuesto. “Presentamos nuestro presupuesto en una cifra mucho menor de 10 millones de dólares. No digo la cifra por una razón básica, porque el presupuesto que uno presenta es el ideal que quisiera conseguir en el caso de que logre la recaudación adecuada de militantes”, dijo.

Calendario electoral Periodo Del 28 de mayo hasta el 6 de junio pasado, se fijó el periodo para la presentación de los estados financieros de las organizaciones políticas habilitadas. Punto de vista

Erika Brockmann Analista política “Nadie mira lo que sucede en el oficialismo” Hoy los presupuestos que se presentan ante el TSE son un tema sensible. En el conjunto de partidos de oposición, los que más pueden tener acceso, o tengan mayor posibilidad de recaudar fondos, probablemente son Demócratas y CC. Son escasos los recursos que tiene la oposición y mira lo que sucede con los millones y millones de dólares que se están invirtiendo en el oficialismo. Mencionaré dos elementos. El primero: en países como Colombia, el presupuesto de comunicación del Gobierno y de un candidato que es a la vez Presidente, debe ser congelado. En ninguna publicidad debe salir la imagen del Presidente, cuatro meses antes de elecciones. El segundo elemento: en otros países, el Presidente, en su condición de gobernante, no puede referirse a los otros candidatos. Fuente: https://www.paginasiete.bo