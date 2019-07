Luisito Comunica ya disfruta de los lugares y la comida cruceña

Luisito Comunica ya está en Bolivia. El miércoles en la noche arribó a Santa Cruz y a pesar del frío que hacía, sus seguidores lo fueron a recibir. “Qué manera de ser recibido, está chido, está cool”, dijo el youtuber mexicano que llegó para el evento “You too youtuber”, que se realizará hoy en Santa Cruz y mañana en Cochabamba a las 17:00 en el campo ferial de la laguna Alalay.

Como es habitual, ayer el youtuber -con más de 25 millones de seguidores- grabó videos de los lugares o sitios históricos que recorrió y disfrutó de la gastronomía cruceña.

El carismático youtuber subió videos a su Stories de su cuenta de Instagram. “Que bonito ser recibido así. Estoy bien, bien feliz de estar aquí”, dijo al llegar a su habitación y encontrar una torta en forma de El Bvochido (su anterior auto). Está hospedado en una de las mejores habitaciones del Radisson Golf & Spa.

Ayer en la mañana, tras desayunar unos waffles con miel, lo primero que hizo Luisito es ir a comprar una chamarra. “Hace frío, frío de verdad”, dijo en un video.

Ayer fue el día más frío en lo que va del año en Santa Cruz, pero esto no impidió que Luisito visite lugares típicos y disfrute de la comida de Santa Cruz .

Acompañado de guardias y el youtuber y comediante boliviano Bruno Ferrante, visitó primero el Mercado Nuevo donde degustó revuelto de hígado de Don Mario.

“Mal no está, está bien. No sé que tiene el hígado que no me encanta… ¿Qué es esta delicia Don Mario? Es chicha de maíz… a ver, está muy rica”, dijo el joven de 28 años, publicó El Deber, medio que hizo un seguimiento a las actividades de Luisito Comunica.

Posteriormente, visitó Cotoca, la “tierra de la jalea”, y la pasó muy bien junto al actor Bruno Ferrante y una comitiva del grupo empresarial Burgos, que lo trajo para el evento, señala el medio impreso.

Luisito grabó varios videos y quedó impresionado por los toborochis (árboles) que se encuentran allí. Cuentan que hasta abrazó a uno de ellos.

Posteriormente, fueron al mercado y se sirvió tablilla, majao, pataska, arepa y sonso.

“Había visto en mi vida arepas colombianas, arepa venezolanas, nunca había visto arepas bolivianas. Esta es la arepa camba, creo que es mi favorito”, dijo Luisito en su video .

En el santuario de Cotoca entró donde los feligreses hacen sus peticiones a la Virgen de Cotoca y lanzó unas monedas a cambio de que se le cumplan sus súplicas.

DATOS

“You too youtber”

El evento “You too youtuber” se llevará a cabo hoy en Santa Cruz, a las 17:00 en la Expocruz. Mañana se realizará en Cochabamba, a las 17:00 en el campo ferial de la Laguna Alalay.

Venta de entradas

Las entradas están a la venta en el primer piso del Hupermall, ubicado en la avenida Pando. Existen tres sectores: Rey Palomo a 350 bolivianos; Cracks a 250 y Chido a 100 bolivianos.

Asimismo, hasta hoy está vigente el cambio de 15 kilos de papel en desuso por una entrada, en Cochabamba.