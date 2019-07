Luto en el fútbol

El asesinato de un dirigente deportivo en Santa Cruz ha sido noticia en todo mundo, pues un crimen de esta naturaleza y del modo en que se dio, recuerda a muchos lo que ocurría hace algunos años en Colombia, donde el narcotráfico y la industria de la violencia que se gestó allí, también se llevó vidas ligadas al fútbol. Nelson Mauriel fue acribillado en una zona céntrica de la ciudad cuando salía de una reunión relacionada con el club Blooming, del cual era vicepresidente.

El sicario hizo siete disparos contra Mauriel y un acompañante y huyó a bordo de una motocicleta. Horas más tarde la Policía había detenido a un ciudadano colombiano vinculado a este hecho. No se conoce ningún antecedente de la víctima, salvo los que aparecen en las páginas deportivas por lo que no se puede hace ningún tipo de conjetura. De lo que no hay duda es que nuestro país está cobrando las apariencias de las que hablábamos al principio, aunque el régimen trate de negarlo.

Fuente: eldia.com.bo

