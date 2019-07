Mariah Carey sobre su matrimonio con Tommy Mottola: «Era como estar presa»

La cantante Mariah Carey en Londres, el pasado mayo. GTRES

La cantante neoyorquina da detalles sobre sus cinco años de matrimonio con el productor musical y desvela con cuántos hombres ha mantenido relaciones sexuales

Mariah Carey no recuerda con cariño su matrimonio con Tommy Mottola. La diva neoyorquina ha hablado sobre su relación con el productor musical, con quien estuvo casada cinco años. «No tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa», ha dicho la cantante en una entrevista concedida a la revista Cosmopolitan. Tras alzarse como icono indiscutible en la década de los 90, la cantante ha sabido sobreponerse a los golpes y está disfrutando de un buen momento profesional con su último trabajo, Caution, publicado en noviembre del pasado año.

Pero no todo fue glamur. Cuando era adolescente, Carey trabajó de camarera para llegar a fin de mes y pasaba la mayor parte de su tiempo libre escribiendo canciones. Después de grabar una cinta de presentación, logró que llegara a manos del jefe de Sony Music, Tommy Mottola. El productor, quien ha trabajado para estrellas como Michael Jackson y Céline Dion, la tomó bajo su protección rápidamente. Su relación pasó en poco tiempo de lo profesional a lo personal, a pesar de los 20 años de diferencia que los separan. Tras la publicación del primer álbum de la artista, que se convirtió en el disco más vendido de 1991, la pareja se casó en 1993.

«Es posible que él desease la caricatura de una novia niña», señala ahora Carey, de 49 años. «Hubo un esfuerzo consciente por mantenerme como la clásica chica americana, lo que sea que signifique eso», ha explicado en la entrevista, donde añadió que el empresario «fue muy controlador». Con el paso del tiempo, Mottola también ha hablado de la relación, que calificó como «incorrecta e inapropiada», como apunta Cosmopolitan. Dos años después de la separación, en 2000, el productor contrajo matrimonio con la cantante mexicana Thalía. Sin embargo, el mundo aún no ha podido olvidar el traje de 70 kilos y 400.000 euros que lució Carey en su enlace.

La intérprete de All I Want For Christmas Is You siempre ha asegurado que Mottola fue el primer hombre con el que mantuvo relaciones sexuales. Pero en la entrevista a Cosmopolitan ha dado un paso más allá y ha revelado, por primera vez, el número de hombres con los que ha mantenido relaciones sexuales. Carey ha afirmado que es una «santurrona», dado que la cifra se puede contar con los dedos de una mano. «No he tenido tantos, pero han sido muy variados. Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata, honestamente. En comparación con la mayoría que están en este medio», reflexiona.

Aunque ha evitado dar los nombres de esas cinco personas, la intérprete de Always Be My Baby ha estado casada en dos ocasiones. Tras Mottola, en 2008 contrajo matrimonio con el actor y músico Nick Cannon, con quien tuvo gemelos —Moroccan y Monroe— en abril de 2011 y del que se divorció en 2016. Además, estuvo a punto de hacerlo una tercera vez con el multimillonario australiano James Packer, con quien salió dos años y estuvo prometida 10 meses.

En la actualidad, Carey tiene una relación con su bailarín y coreógrafo Bryan Tanaka, con quien empezó a salir tras la ruptura con Packer. Pero a lo largo de su carrera, la cantante relaciones con varios famosos. Entre ellos, destaca el cantante mexicano Luis Miguel, con quien mantuvo una relación de dos años. Durante ese tiempo, ambos grabaron el tema After Tonight, que ella incluyó en el álbum Rainbow, publicado en 1999. También destacan nombres como el del cantante Eric Benet, el jugador de béisbol Derek Jeter e, incluso, el rapero Eminem.