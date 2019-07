Nicola Wren, la hermana ‘secreta’ de Chris Martin

El cantante Chris Martin y su hermana, la actriz Nicola Wren. GETTY / TWITTER

Esta actriz de 28 años se cambió el apellido para que no la relacionaran con su famoso hermano. Ahora ha escrito una obra en tono de comedia sobre cómo fue crecer a su sombra

Cuando Coldplay lanzó Parachutes, el álbum que los catapultó a la fama, la hermana más pequeña de Chris Martin, Nicola, que tiene 13 años menos que él, todavía estaba en el colegio. Poco antes de que se marchara a un internado, su padre le advirtió de que la gente podría intentar utilizarla para acercarse a su hermano y, desde entonces, no pudo espantar esa duda de su cabeza. Al comenzar su carrera como actriz, el miedo a que no la valoraran por sí misma sino como “hermana de”, y a que todas las conversaciones acabaran gravitando en torno a Chris Martin (que, para colmo, en aquella época estaba casado con Gwyneth Paltrow) la impulsó a cambiarse de apellido para evitar que la relacionaran con él. Y así fue como Nicola Martin se convirtió en Nicola Wren (para el nuevo apellido se inspiró en algo tan aleatorio como el nombre de una pizza de la cadena Pizza Express).

Pero después de pasar casi 20 años de su vida (tiene 28) intentando ocultar su parentesco con el músico, Wren ha decidido dejar de esconderse. El 31 de mayo apareció en Good Morning Britain para hablar de su hermano y de Superstar, el monólogo teatral que ha escrito y protagoniza, en el que cuenta en tono de comedia lo que ha supuesto para ella crecer a la sombra de cuatro hermanos mayores entre los que hay una estrella del rock (no por casualidad, el título original de la obra era Martin). «Estoy muy orgullosa de mi hermano, pero, como estoy persiguiendo una carrera como actriz y escritora, era importante para mí que la gente supiera que cualquier éxito que pueda obtener me lo he ganado por mí misma y trabajando duro», explicó en el programa sobre su etapa «de incógnito», mientras en los monitores situados detrás de ella se proyectaban fotos familiares. Como era de prever, algunos tuiteros recibieron su confesión con mensajes del tipo: «No quiere que la conozcan como ‘la hermana de Chris Martin’ pero lo menciona a la menor oportunidad».

Tampoco es como si su identidad hubiera sido hasta la fecha un secreto de Estado. En Instagram, por ejemplo, ya había dejado alguna pista. En mayo de 2018, publicó en su cuenta una foto en la que etiquetaba a su sobrina Apple Martin para desearle un feliz 14º cumpleaños. Su excuñada, Gwyneth Paltrow, es una de sus seguidoras, y de vez en cuando le deja mensajes cariñosos en las fotos que van del «guapa» al «cuánto te quiero». Una de las exnovias de su hermano, la actriz Annabelle Wallis, también le ha escrito varios comentarios.

Wren preestrena Superstar el 23 y 24 de julio en The Hen & Chickens, un teatro-pub de Londres, y del 1 al 25 de agosto la representará en Edimburgo, en el marco del festival artístico Fringe. «Me siento aliviada por permitirme hablar de mí misma y sincerarme sobre quién soy», afirmó en una entrevista para el sitio web del certamen. En ella también cuenta que, con el tiempo, llegó a la conclusión de que negar su identidad no merecía la pena, y no la hacía feliz: «Le restaba algo a mi vida en vez de sumarle». En un reportaje reciente en The Times, ha revelado que Chris Martin ha leído el libreto y le ha dado su bendición. Y que, de sus hermanos, el músico fue el que siempre la animó a soñar a lo grande: «Me decía: ‘Ve a por ello, persigue tus sueños, todo es posible».

Superstar es la tercera obra propia que la actriz presenta en Fringe; de la anterior, Replay, en la que interpretaba a una policía, The Guardian dijo en su crítica que Wren era «un talento a seguir». Aun así, su currículo es todavía muy escueto. Ha obtenido pequeños papeles en películas como Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, de Guy Ritchie, y en alguna serie de televisión británica. También ha escrito el guion de una sitcom pero, de momento, el estrellato no parece rondarle y, según The Times, a veces trabaja transcribiendo textos o de animadora infantil para completar sus ingresos. Ella es consciente de que le resultará casi imposible llegar tan alto como su hermano, y en esa misma entrevista asegura que le parece bien: «No tengo celos de su éxito. Él y yo hacemos cosas totalmente distintas. Realmente, yo solo quiero que me paguen por hacer lo que me gusta».

Ninguno de los otros hermanos Martin se dedica al mundo del espectáculo. Rosie es enfermera. Richard sirvió en Afganistán. Y Alexander es un arquitecto cuyo primer gran encargo fue la reforma de la casa de su célebre hermano y su exmujer. «Gwyneth y yo trabajamos en el diseño de interiores juntos –contó en The Telegraph en 2015–. Fue un voto de confianza por su parte y un ejercicio muy útil para mí». A ellos, la sombra de Chris Martin no les ha resultado tan alargada.

