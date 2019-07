Opositores critican el fallo del TCP, pero no descartan usarlo para postular

El presidente de Diputados desafió a sus adversarios políticos a no utilizar este beneficio en las elecciones

Marco Chuquimia / La Paz

Aunque los opositores criticaron la sentencia constitucional 0032/2019, que habilita a los funcionarios electos a presentarse como candidatos sin renunciar a sus cargos, admitieron que se beneficiarán del mismo y dejaron en suspenso la renuncia a los cargos que ostentan. En el caso del gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó que él lo había adelantado y seguirá en funciones pese a ser candidato presidencial.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“En mi caso particular, como candidato, voy a evaluar y en los próximos días voy a hacer conocer para establecer qué es lo conveniente para el país y para la patria”, dijo el senador y candidato de Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, cuando le consultaron si ahora presentará renuncia, como ya había informado en mayo de este año.

La situación del gobernador de La Paz es distinta. Él se había negado a renunciar anteriormente. “Por eso yo había dicho con firmeza, no voy a renunciar porque yo sabía que iba a pasar esto y tenía que pasar, porque había dos normas que nos habilitaban a los candidatos, no la Constitución, a mí me habilitaba la sentencia (0084/2017, que permite la reelección sin límites de mandatos sucesivos) y la ley de Organizaciones Políticas y no (lo puede prohibir) un reglamento”, recordó.

El diputado Gonzalo Barrientos tampoco aseguró su renuncia para repostular a su curul. “Vamos a analizar, nosotros vamos a cumplir la ley”, fue su escueta respuesta al ser consultado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, lanzó el desafío para los opositores de rechazar la sentencia y adelantó que él también es beneficiario. Después de este fallo su nombre se menciona en Potosí, ya que junto al gobernador, Juan Carlos Sejas, es el hombre fuerte del MAS en ese departamento.

Pese a beneficiarse, Patzi cree que este fallo beneficia al MAS porque el partido de Gobierno tiene autoridades electas en los tres niveles y si alguno es candidato podrá seguir en funciones mientras realiza campaña.

Fuente: eldeber.com.bo