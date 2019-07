Ortiz: candidatos parlamentarios de BDN son “el futuro que no se vende”

El candidato presidencial de la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, presentó la tarde del jueves la lista de candidatos a senadores y diputados plurinominales y uninominales de Santa Cruz, oportunidad en la que se declaró orgulloso del material humano que lo acompañará durante la campaña por el sillón presidencial de Bolivia.

«En estas elecciones, estos candidatos llevarán a nuestras calles, barrios, municipios y provincias, ese mensaje con el cual la alianza Bolivia Dice No, les va a decir nuevamente NO con nuestro voto a quienes han secuestrado la democracia; les diremos que Bolivia ya no quiere vivir con caudillos, que Bolivia no quiere prorroguismo, que ya no quiere soportar la corrupción ni aceptar el narcotráfico que está infiltrando todo el Estado», expresó el representante opositor.

Ortiz afirmó que los nuevos postulantes simbolizan el cambio que piden los bolivianos y la esperanza de construcción de un futuro con honestidad, seguridad y empleo.

En las listas destacaron nombres como el de los candidatos a senadores Tomás Monasterio, Ruth Lozada, Carlos Pablo Klinsky y el gremialista Tito Caero, o los postulantes a diputados Álvaro Puente y Yadive Ascimani, activistas que provienen de la plataforma Bolivia Dice No.

«Ya no podemos aceptar esta Bolivia del pasado. Ya no podemos aceptar una Bolivia construida sobre la base de que todo se negocia, de que todo se vende. Nosotros no nos vendemos; nosotros no tenemos precio. Vamos a luchar siempre y vamos a luchar hasta el final. Esa es la promesa», afirmó Ortiz, agregando que el 20 de octubre los ciudadanos elegirán entre el pasado y el futuro, y los nuevos candidatos de la alianza son el futuro del país.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por su lado, el presidente de Demócratas y de la alianza Bolivia Dice No, Rubén Costas, afirmó que Oscar tiene que ser el presidente de los bolivianos y para ello se recorrerá cada calle, cada barrio y cada ciudad, para llegar con la propuesta de gobierno a todos.

«Somos la alianza que más se parece a Bolivia. Miren esas caras (con referencia a los candidatos), seguramente a muchos de ellos les han ofrecido de todo; seguro que a muchos de ellos han querido comprarlos. Pero estos candidatos que hoy tenemos, mezcla de juventud, mezcla de gente de todos los colores y de todos los sentimientos… esos que tenemos ahora son equipos extraordinarios, con personas con sabiduría y convicción», expresó el líder cruceño.

Lista de candidatos a senadores y diputados en Santa Cruz

Senadores

1.- Tomás Xavier Monasterio Romay (Titular)

Griselda Muñoz Colque (Suplente)

2.- Ruth Lozada Añez (Titular)

Carlos Pablo Klinsky Fernández (Suplente)

3.- Tito Caero Vargas (Titular)

Florinda Cossio Zeballos (Suplente)

4.- Silvia Meruvia (Titular)

Rudolf Knijnenburg Cordero (Suplente)

Diputados plurinominales

1.- Eliane Capobianco Sandoval (Titular)

David García

2.- Alvaro Puente Calvo (Titular)

Mariana Rodríguez Saucedo (Suplente)

3.- María Lourdes Landívar Tufiño (Titular)

Gustavo Serrano osorio (Suplente)

4.- Erick Landívar Mosiño (Titular)

Tatiana Añez Carrasco (Suplente)

5.- Roxana Arce Ruiz (Titular)

Alejandro Balcázar Montalvo (Suplente)

6.- Alcides Villagómez Ibañez (Titular)

Karen Condori Ortiz (Suplente)

7.- Paula Paredes (Titular)

Nelson Fernández (Suplente)

8.- Francisco Santa Cruz Hurtado (Titular)

Natalia Taborga (Suplente)

9.- Ela Miranda (Titular)

Oscar Martínez Mansilla (Suplente)

10.- Yerko Añez (Titular)

Dixia Olivia Flores (Suplente)

11.- Mercedes Justiniano Quintanilla (Titular)

Héctor Coronado (Suplente)

12.- Eduardo José Chávez (Titular)

Ilsen Corina Tapia (Suplente)

13.- Ana Carola Mondragon Yucra (Titular)

José León (Suplente)

Diputados Uninominales

C-44

Luis Alberto Vaca Bejarano (Titular)

Pamela Flores Rodríguez (Suplente)

C-45

José Carlos Gutiérrez Vargas (Titular)

Yadive Ascimani Tovías (Suplente)

C-46

Pablo Barrientos Costas (Titular)

Estefani Céspedes Justiniano (Suplente)

C-47

Rodrigo Barbery (Titular)

Ana Villagómez (Suplente)

C-48

María Angélica Leclere García (Titular)

Román Gonzáles Cerezo (Suplente)

C-49

Lizzy Vaca Pereira (Titular)

Ariel Villarroel Herbas (Suplente)

C-50

Marita Robles (Titular)

Rolando Salvador Alfaro (Suplente)

C-51

Sergio Salazar Menacho (Titular)

Navila Leslie Saavedra Nagayama (Suplente)

C-52

Ivonne Fritzel (Titular)

Rudembert Cuéllar Salazar (Suplente)

C-53

Estela Álvarez Martínez (Titular)

Francisco Urachianta Urapiña (Suplente)

C-54

Beidy Cabrera (Titular)

Cristian Suárez Arteaga (Suplente)

C-55

Ronald Moreno García (Titular)

Adita Montaño (Suplente)

C-56

Gianella Rojas Lara (Titular)

Marcelino García Pizarro (Suplente)

C-57

Willy Miranda (Titular)

Daniela Santos (Suplente)