Para borrar los datos de FaceApp, la aplicación viral para ver cómo seremos viejos

FaceApp es la aplicación que da vida a esos rostros con un aspecto mayor gracias a su potente inteligencia artificial. Rápidamente ha escalado a más de 100 millones de descargas solo en Google Play y parece que los números solo seguirán en aumento.

No obstante, más allá de los filtros y la tendencia del viral #FaceAppChallenge, existe un dato bastante interesante de esta herramienta que puede atentar contra la seguridad de los usuarios, tal y como hemos podido leer en multitud de medios durante esta semana.

Antes de conocer la noticia en cuestión, debemos remontarnos al 2014, año en que fue creada la aplicación. Yaroslav Goncharov, un desarrollador ruso, fue el encargado de darle vida a una app que meses después solo estaba disponible para tener un rostro caucásico, indio, negro e incluso con aspecto asiático. Gracias a estos, su éxito fue en aumento hasta que empezaron las cientos de críticas racistas, pero este era solo un pequeño detonador.

Poder compartir los datos del usuario con otras empresas: el riesgo de FaceApp

Justo a raíz de los comentarios en contra de la aplicación, se comienzan a desempolvar más detalles relevantes sobre FaceApp, entre los que destaca, según sus términos y condiciones, la posibilidad de compartir información del usuario con empresas ligadas a la herramienta y que estén ayudando a que la app tenga el éxito actual.

Aquí, vale la pena destacar que la aplicación puede tener el registro de datos biométricos, leer el contenido de almacenamiento USB, ubicación y contactos. Con todo esto, es más que evidente que empiece la preocupación por parte de cientos de usuarios que desconocían la información anterior que, en resumidas cuentas, permite a FaceApp vender los datos anteriores a otras empresas que colaboren con ella. Aquí podéis leer los términos y condiciones desde su sitio web oficial

La respuesta de su fundador

Yaroslav Goncharov ha comentado el tema en una entrevista reciente, y ha dicho que:

– Las fotografías no se suben a servidores rusos y sí a la nube de Google y de Amazon, en Estados Unidos.

– Solo suben la foto a la nube para aplicar los filtros de inteligencia artificial, y no suben nada más por parte del usuario, ni identificación, ni otras fotos.

– Las fotos que se suben a sus servidores se borran en 48 horas.

– No utilizan el material para hacer negocios con empresas terceras (no venden los datos sin el consentimiento del usuario).

En fin, ahora falta que actualicen su texto de Términos y condiciones para que todo esto quede más claro, ya que su política actual, de 2017, no incluye esta nueva información.

Como podemos eliminar nuestro contenido de Faceapp

Aunque la mayoría de las fotos se borran de sus servidores, el fundador de Faceapp comentó que cualquier usuario puede solicitar el borrado de los datos de Faceapp.

Tenemos que ir a la app, acceder a la configuración, y desde allí a “Soporte”. Una vez hecho, tenemos que “Reportar un error” y mandar un correo con la palabra “privacidad” indicando el deseo de que borren nuestro contenido en la aplicación.

Comentan que están creando ya un sistema más obvio e intuitivo para poder realizar esa acción.

Fuente: https://wwwhatsnew.com