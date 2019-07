Patzi dice que cree más en las redes sociales que en encuestas

El candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema también negó ser «funcional» al Movimiento al Socialismo.





Ref. Fotografia: Candidato por el Movimiento Tercer Sistema, Félix Patzi. Foto: Oxígeno

El candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, señaló hoy que cree más en las redes sociales que en las encuestas difundidas en los medios de comunicación.

En la presentación de sus candidatos a legisladora en La Paz, Patzi señaló que las “encuestas” que se hacen en las redes son más fidedignas que las de algunas empresas, que lo colocan en el grupo de candidatos que no supera el 3% de intención de voto.

Patzi, en ese sentido, señaló que en las redes hay encuestas que lo colocan en primer o segundo lugar, aunque también hay otras que lo colocan en el último puesto.

Agregó que las encuestas difundidas por los medios no son independientes y, por lo tanto, no son creíbles.

Por otro lado, Patzi también se refirió a las voces que lo califican como “funcional” al Movimiento al Socialismo (MAS) y señaló que “le resbala” esas voces críticas.

“Eso de funcionalidad particularmente no me incumbe. Me incumbe analizar los proyectos y programas, nuestro programa es de transformación, si eso se asemeja con alguien, bienvenido pero no veo a ningún partido plantear una transformación (…) El resto, como se dice vulgarmente, me resbala”, aseveró. /Oxígeno